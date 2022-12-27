Ночь на 24 декабря стала самой теплой в Благовещенске за почти 90 лет

Фото: ФОКИН Алексей

В Приамурье снова стало тепло, несмотря на конец декабря. Сейчас в Амурской области температуры превышают климатические нормы и соответствуют, скорее, ноябрю, рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Так, зимний воздух всколыхнул глубокий циклон, который накрыл весь Дальний Восток. И теперь амурчане наслаждаются теплыми деньками, а не страдают от декабрьских морозов. В большинстве районах нормы превышены на 6-13 градусов, а в Зейском, Магдагачинском и Селемджинском – на 13-18 градусов.

Ночью даже на севере было всего -15 градусов, а днем температура поднималась до -8…-9 градусов. А в Благовещенске – очередной метеорекорд. В ночь на 24 декабря температура опустилась всего до -15 градусов, став самой теплой в истории наблюдений. Прежний рекорд 1933 года держался на уровне -15,3 градусов.

Прогноз погоды в Амурской области на неделю тоже благоприятный. Ожидается относительное тепло и слабый ветер. На фоне двух проходящих мимо циклонов возможны слабые осадки в отдельных районах. Температура неоднородная – до пятницы ночью холод около -22…-27 градусов, местами, в прояснениях и пониженных местах около -30. В светлое время суток на севере -15…-20 градусов, на юге -13…-18 градусов.

А вот погода 30 декабря будет уже декабрьская – ночью похолодает до -32 градусов, местами даже до -38. Днём в северных районах -17…-22, в южных – -15…-20.

Прогноз погоды на 31 декабря следующий – через нашу область будет смещаться небольшой северо-западный циклон, поэтому местами возможен слабый снег, северо-западный ветер со скоростью 11 м/с. Ночные температуры до -27 градусов, днём по северу до -20 и до -18 на юге. Новогодняя ночь тоже будет морозная - -30…-37 по северу и -25…-30 по югу.

А в первый день 2023 года по области термометр покажет около -19…-25 градусов при умеренном северо-западном ветре.