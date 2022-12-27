В Благовещенске наполовину снизилась стоимость услуг скорой помощи

Фото: архив КП

В Благовещенске снизилась стоимость услуг скорой медицинской помощи. Это сделано во время исполнения предписания антимонопольной службы. В Амурское УФАС России поступили сведения об исполнении предписания, выданного станции скорой помощи Благовещенска по итогам рассмотрения дела. Ранее ведомство признало, что медучреждение нарушило п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

В сентябре к антимонопольщикам обратилась областная общественная организация «Автомобильного спорта Амурской области». Они заявили, что на станции замечено необоснованное повышение цен на платные услуги: дежурство автомобиля скорой помощи и бригады скорой с квалифицированным медперсоналом при проведении спортивно-массовых мероприятий. Стоимость выросла с 3 500 до 6 050 рублей за 1 час дежурства.

Спортсмены заявили, что существенное повышение стоимости услуг в 2022 году повлекло огромные затраты организаторов спортивно-массовых мероприятий, при проведении которых по закону нужно обеспечивать дежурство медиков.

Спортивная организация обратилась в антимонопольное управление. В отношении станции скорой помощи завели дело, в ходе рассмотрения которого антимонопольщики установили, что медицинское учреждение воспользовалось доминирующим положением на рынке и необоснованно увеличило стоимость дежурства скорой.

Учреждению было выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В ответ станция скорой помощи снизило цены.

Теперь стоимость дежурства врачебной бригады при проведении массовых мероприятий составляет 3 689 рублей за час. Снижение по сравнению с ранее действующей стоимостью составляет 39%. Вместе с тем стоимость услуги, оказываемой фельдшерской бригадой, теперь составляет 3 126 рублей за час, снижение по сравнению с ранее действовавшей стоимостью составляет 48 %, сообщили в пресс-службе Амурского УФАС России.