Амурский Росреестр выделил более 800 подтопленных и затопленных зон Приамурья

В границах этих земель запрещено размещать объекты капитального строительства. Фото: правительство Амурской области.

В Приамурье официально выделили больше 800 зон затопления и подтопления. В амурском Росреестре отметили, что из них 220 участков затопило, остальные пострадали от стихии куда меньше. Все они отображены на публичной кадастровой карте Росреестра, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Эти нововведения пойдут на пользу тем, кто захочет купить земли, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости. Покупатель будет знать об особенности территории.

Руководитель управления Росреестра по Амурской области Светлана Каташова объяснила, что зоны затопления и подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о них в ЕГРН. Участки отображаются во всех документах по градостроительному зонированию. В Приамурье они расположены более в 160 населенных пунктах. В границах этих земель запрещено размещать объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от наводнений.

Напомним, в 2021 году в Амурской области прошел паводок. В мае в Благовещенске за сутки вода поднялась на 49 сантиметров, уровень Амура в районе областной столицы достиг 591 сантиметра. Пойму затопило на участке «Кумара – Константиновка», глубина затопления составила от 81 до 172 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Василий Орлов поручил ускорить работу по определению границ зон затопления в Приамурье

В этом году их установят в 51 населенном пункте (подробнее)

Из-за аномальных дождей в Амурской области подтопление грозит десяткам сел

Амурские реки выйдут из берегов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.