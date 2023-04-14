В Благовещенске в День Победы дважды покажут реконструкцию боя «Лето 44-го» в Городском парке

Организаторами выступили представители мотоклуба «Ночные волки» и военно-патриотического клуба «МотоПатриот». Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске в День Победы для жителей и гостей города покажут трагическую и очень эмоциональную реконструкцию боя «Лето 44-го». В этом году «сражение» развернется на новой площадке – также в Городском парке, но теперь локация находится сразу за драмтеатром. Сценарий, хоть и такой же как в 2022, но в него вносят дополнения, сейчас артисты прорабатывают детали, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

О чем эта постановка? Актеры перенесут зрителей в тот день, когда немцы зашли в деревню по следам раненых и медсестер. На глазах у местных жителей пронесутся ужасы войны. 45 человек готовы показать на себе, каково это было сражаться за Родину до последнего вздоха.

Сейчас ребята-участники проходят обучение, им готовят форму по размеру. Уже в ближайшее время планируется отработка стрельбы на полигоне ДОСААФ. А полноценные репетиции начнутся в начале мая.

Представление покажут дважды, в 13:00 и 15:00. Организаторами выступили представители всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и военно-патриотического клуба «МотоПатриот». В реконструкции боя впервые примут участие представители эвенкийской, армянской, азербайджанской, кыргызской национально-культурных общественных объединений Благовещенска. В мэрии заявили, это продемонстрирует многонациональность Победы в Великой Отечественной войне.

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