В Амурской области монтажник скончался от удара током и повис на проводах

Забайкальский следственный отдел на транспорте начал проверку. Фото: принтскрин видео.

На станции Горелый в Амурской области 13 апреля произошла трагедия. Монтажник устанавливал номерные таблички, по неосторожности задел провод на опоре контактной сети, от удара током обгорела его одежда и тело. Мужчина скончался. Тело, которое повисло на проводах, пытались снять рабочие при помощи специальной техники, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Погибшему было 33 года, как долго он работал на станции неизвестно. На место происшествия выехала следственная группа. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

– По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка о части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), – рассказали в пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как амурчанин во время рыбалки зацепился удочкой за электропровод и получил удар током.

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