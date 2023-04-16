Изнасиловал и бросил умирать на морозе: в Амурской области завершили расследование страшного преступления 2006 года

Обвиняемому на момент преступления было 22 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2006 году в Амурской области компания злоумышленников против воли отвезла девушку за пределы одного из населенных пунктов. Ледяное тело девушки нашли на обочине автодороги Чита – Хабаровск, в окрестностях Сковородина. Выяснилось, что потерпевшую изнасиловали. Найти одного из преступников удалось лишь спустя 17 лет, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Сейчас обвиняемому в изнасиловании 40 лет, на момент совершения преступления ему было 22 года. В тот злосчастный день он поиздевался над своей жертвой и бросил почти в тридцатиградусный мороз в безлюдном месте. Девушка боролась за жизнь, она пыталась добраться к населенному пункту. Но безжалостный мороз оказался сильнее, она умерла от переохлаждения.

На данный момент неизвестно, сколько всего человек было с потерпевшей в тот день, и удалось ли поймать еще кого-нибудь из этой компании. С этими вопросами корреспондент обратился в пресс-службу прокуратуры региона.

Обвинительное заключение по делу утвердил исполняющий обязанности прокурора Амурской области Денис Герасимов. Рассматривать его будет Амурский областной суд.

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