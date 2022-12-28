Спектакли каждый день: афиша театров на первые январские дни

Благо театры в каникулы работают Фото: Амурский областной театр Драмы

Вот-вот начнутся долгожданные выходные. Девять дней амурчане смогут проводить время так, как душе угодно - доедая новогодние салаты, с визгом скатываясь с огромных горок или посещая театры. Благо они в каникулы работают.

На любой вкус

Амурский областной театр драмы ждет в гости каждый день, начиная с 3 января. Показывать будут как праздничные постановки, так и внесезонные - любимые зрителями комедии, романтические спектакли и детективы. Выбирайте, что по душе.

• Сказка «Как три богатыря Новый год спасли» (0+) не сойдет со сцены вплоть до 7 января. Если не успели сходить до праздников, сейчас - самое время. Показывать будут ежедневно в 11.00.

• Иронический детектив «Восемь любящих женщин» (16+) рассказывает совсем не волшебную историю, развернувшуюся под Рождество. В центре сюжета - загадочное убийство и восемь подозреваемых, у каждой из которых есть мотив. Кто же виновен? Ответ узнаете 3 января в 18:00.

• Сага о любви «Ромео и Джульетта» (12+) - классическая история, пересказывать которую нет никакого смысла. Просто сходите и посмотрите, каким это великое произведение стало в постановке амурского режиссера. Дата и время начала: 4 января, 18:00.

• Детективная комедия «Смешные деньги» (16+) отлично поднимет настроение. Невозможно не хохотать, наблюдая за простым клерком, который по ошибке приносит домой набитый деньгами чемоданчик и пытается уберечь его и от полиции, и от законного (относительно) владельца. Удастся ли? Станет ясно 5 января в 18:00.

• Комедия «Ханума» (12+) - одна из последних премьер Амурского театра драмы. Перед зрителями развернется противостояние свах Кабато и Ханумы, каждая из которых хочет найти лучшую невесту для князя. Чтобы победить, свахи строят друг другу всяческие препоны - борьба-то нешуточная! Победительницу узнают амурчане, которые придут на постановку 6 января в 18:00.

• Мистический спектакль «Ночь перед Рождеством» (12+) - пожалуй, идеальная постановка для 7 января. Впервые ее представили амурскому зрителю в 2011 году, и с тех пор «Ночь перед Рождеством» не сходит с подмостков. Посмотреть стоит каждому! Начало, традиционно, в 18:00.

• Комедия «Слуга двух господ» (16+) - спектакль для тех, кому нравится завязка «Ромео и Джульетты», но категорически не нравится финал. В «Слуге двух господ» вас тоже ждет история запретной любви, но полная веселых казусов и лишенная даже налета трагедии. За хорошим настроением приходите 8 января в 18:00.

В духе праздника

Амурский областной театр кукол тоже будет практически ежедневно радовать ребят постановками - первый спектакль после праздников покажут уже 3 января.

• «Белый кот и Новый год» (0+). Премьера сезона - новогоднее представление, в котором ребята смогут принять непосредственное участие. Вместе они создадут героя сказки, помогут ему храбро преодолеть испытания и достать подарок для Деда Мороза.

Когда: 3, 4 и 7 января - в 11.00, 5, 6 и 8 января - в 11.00 и 16.00

• «Топотушки в валенках для самых маленьких» (0+) - еще одна добрая сказка, с которой можно начать знакомство с театром. Длится она недолго, да и сидеть во время представления детишкам не придется: они сами попробуют себя в качестве актеров.

Когда: 4 января в 16.00

• «Девочка со спичками» (6+) - спектакль, основанный на одной из самых пронзительных историй Ганса Христиана Андерсена. По сюжету маленькая сиротка вынуждена продавать спички прохожим на улице - но в последний день года не может продать ни одной! Боясь наказания, она не идет домой, а садится в проулке прямо на снег, начинает жечь те самые спички и видит в отблесках пламени счастливое Рождество, которого у нее никогда не было.

Когда: 4, 5, 6 и 7 января в 14.00.

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Какие выставки посетить в выходные?

Сразу две экспозиции продолжат работу во время каникул. На одной вы сможете с новой силой окунуться в атмосферу праздника, на другой - узнать больше о мастерах Благовещенска.

Искусные игрушки

В Амурской области вот уже в пятый раз прошел конкурс елочных игрушек «Новогодние фантазии» (0+). Принять участие в нем мог любой желающий: всего в Амурский областной Дом народного творчества прислали более 500 украшений на тему культурного наследия народов России. Но самыми творческими оказались дети - наибольшую часть работ прислали школьники, воспитанники детских садов, прогимназий, детских домов, школ-интернатов.

Созданные для конкурса украшения украсили территории рядом с резиденциями русского и эвенкийского Деда Мороза. А лучшие поделки - победители «Новогодних фантазий» - стали частью одноименной выставки в АОДНТ (0+). Экспозиция работает ежедневно, с 09.00 до 20.00, вход свободный. Она продлится до 15 января.

Изысканные статуэтки

Также в стенах АОДНТ открыта персональная выставка амурских мастеров Евгении Намаконовой и Ольги Николайчук «Творческий мир» (0+). Экспозиция рассказывает о творческой жизни и мировоззрении самобытных художниц, которые раскрывают красоту и суть этого мира с помощью красок, глины, дерева, бумаги и холста.

Член Союза художников России Ольга Николайчук отдает предпочтение декоративным вазам, сосудам, панно, свистулькам, мелкой пластике с изображением животных, птиц и растений. По стилю многие изделия приближены к древности, они терракотовые по цвету, лишь местами присутствует глазурь и пигменты. В стиле архаики сделано много работ - сосудов, ваз, статуэток.

Сразу две экспозиции продолжат работу во время каникул Фото: Амурский областной дом народного творчества

Народный мастер Амурской области, член Творческого союза художников Евгения Намаконова создает изделия в техниках батик, роспись по дереву и керамике, декоративная живопись и графика. Художница часто изображает природу, животных, женщин и цветы. Работы мастера отличаются выразительным стилем, декоративностью, ярким колоритом и контрастом.

Работы обеих художниц находятся в частных собраниях отечественных и зарубежных коллекционеров, их творчество было представлено на многочисленных выставках различного уровня - от городских до международных. Увидеть их могут и жители Благовещенска. Для них экспозиция работает в АОДНТ каждый день, с 09.00 до 20.00, вплоть до 15 января.