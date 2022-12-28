Аккаунты амурчан в Telegram могут взломать из-за новогоднего голосования

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В Амурской области зафиксировали взлом аккаунтов в Telegram с помощью новогоднего голосование. Пользователей о возможной опастности предупреждает министерство цифрового развития и связи Приамурья.

По данным ведомства, в Telegram распространяется волна сообщений с просьбой проголосовать в новогоднем конкурсе и ссылкой. Электронные письма дошли и до Амурской области.

- Это взлом аккаунтов. Не переходите по этим ссылкам, не вводите никаких данных и убедитесь, что у вас включена двухфакторная аутентификация. Откройте раздел «Настройки» - «Конфиденциальность» - «Двухфакторная аутентификация». И установите дополнительный пароль для входа в свой профиль в «Телеграм». Это поможет защитить вас от взлома! - советуют специалисты регионального министерства цифрового развития.

Между тем некоторое амурчане делятся, что им уже приходили подобные сообщения. К счастью, среди читателей «Комсомольской правды -Благовещенск» тех, у кого взломали аккаунт, не оказалось.