В Приамурье под суд пойдет экс-начальник управления полиции по борьбе с коррупцией за взятку

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Приамурье закончили расследование уголовного дела против бывшего начальника управления полиции по борьбе с коррупцией. Он обвиняется в покушении на получение взятки и получении взятки в особо крупном размере.

В СК региона рассказывают, что в деле два эпизода. Первый произошел в 2017 году. Тогда начальник управления «не заметил» нарушения в торговле меховыми изделиями, у которых не было обязательной маркировки. Через посредника полицейский потребовал у предпринимательницы платить ему каждый месяц по полмиллиона. Но женщина, владеющая бизнесом, отказалась и обратилась к правоохранителям.

Второй эпизод связан с делом бывшего заместителя руководителя благовещенского ГУКС.

- В 2021 году обвиняемый за совершение действий по пресечению коррупционного преступления, связанного с требованием взятки со стороны бывшего руководителя городского управления капитального строительства от руководителя подрядной организации за приемку выполненных работ, через подчиненного сотрудника потребовал передать ему 1,2 миллиона рублей, - рассказали в амурском СК.

Подследственный успел получить только 200 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Полицейского уволили из органов в январе 2022 года. Сейчас он находится под стражей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.