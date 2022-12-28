Росприроднадзор Амурской области требует возместить ущерб за гибель японских журавлей при пожаре

Фото: прокуратура Амурской области

Спустя год после гибели японских журавлей в Муравьёвском парке в Тамбовском районе состоится суд по этому делу. Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора требует возместить ущерб за смерть краснокнижных птиц. Заявление об этом поступило в региональный Арбитражный суд.

Сообщается, что ущерб оценен в 1,3 миллиона рублей. Возместить его требуют от некоммерческого учреждения «Муравьёвский парк устойчивого природопользования».

Напомним, трагедия с японскими журавлями Окой и Кивили и их двумя птенцами случилась в январе этого года. Загорелся их вольер. Экспертиза установила, что возгорание произошло из-за воспламенения опилок и соломы, которые нагрелись от обогревателя.

То есть, птицы погибли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по их содержанию, считают специалисты управления Росприроднадзора.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 9 января 2023 года, сообщает пресс-служба органа правосудия.