Фото: ЗОЛОТО Олег
Уже скоро Новый год, а значит, наступают долгожданные новогодние каникулы. Только праздничные дни в 2023 году не застрахуют от проблем со здоровьем. В Благовещенске рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние каникулы.
График работы детской поликлиники
Все детские поликлиники Благовещенска будут работать каждый день, кроме 1, 2, 7 и 8 января. Эти четыре дня будет доступен врач неотложной помощи, которого можно вызвать на дом с 09.00 до 13.00 по тел. 77-29-29.
В остальные дни, 31 декабря, 3, 4, 5 и 6 января поликлиника будет работать с 09.00 до 14.00.
График работы детской стоматологической поликлиники
Не останутся без помощи дети с зубной болью. Детская стоматологическая поликлиника будет работать все праздники для неотложных случаев.
31 декабря - с 08.00 до 14.00 - плановый приём, с 14.00 до 08.00 – кабинет неотложной помощи.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января кабинет неотложной помощи будет работать круглосуточно.
График работы взрослой поликлиники
Поликлиника 1 Благовещенск
31 декабря городская поликлиника № 1 будет работать с 08.00 до 13.00.
3, 4, 5, 6 января – с 08:00 до 13:00.
Офис врача общей практики по адресу улица Кантемирова, 11/1, открыт с 08.00 до 13.00 31 декабря, а также 3, 4, 5, 6 января.
1, 2, 7 и 8 января – выходные дни.
Поликлиника 2 Благовещенск
31 декабря городская поликлиника № 2 будет работать с 08.00 до 12.00.
2, 3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 14.00.
1, 7 и 8 января – выходные дни.
Поликлиника 3 Благовещенск
31 декабря городская поликлиника № 3 будет работать с 08.00 до 13.00.
3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 13.00.
2 января с 08.00 до 13.00 будет дежурить врач неотложной помощи.
1, 7 и 8 января – выходные дни.
Поликлиника 4 Благовещенск
31 декабря городская поликлиника № 4 будет работать с 08.00 до 14.00.
3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 13.00. В поликлинике в это время будет принимать дежурный терапевт, а также открыт кабинет для людей с симптомами гриппа и простуды.
1, 2, 7 и 8 января – выходные дни.
График работы взрослой стоматологической поликлиники
Городская стоматологическая клиника будет оказывать неотложную стоматологическую помощь с 31 декабря по 9 января с 20.00 до 07.00. Поликлиника будет работать 31 декабря с 08.00 до 13.30.
Городские и областные больницы, как детские, так и взрослые, продолжат работать круглосуточно и принимать экстренных пациентов даже в праздничные дни.