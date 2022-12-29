Фото: ЗОЛОТО Олег

Уже скоро Новый год, а значит, наступают долгожданные новогодние каникулы. Только праздничные дни в 2023 году не застрахуют от проблем со здоровьем. В Благовещенске рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние каникулы.

График работы детской поликлиники

Все детские поликлиники Благовещенска будут работать каждый день, кроме 1, 2, 7 и 8 января. Эти четыре дня будет доступен врач неотложной помощи, которого можно вызвать на дом с 09.00 до 13.00 по тел. 77-29-29.

В остальные дни, 31 декабря, 3, 4, 5 и 6 января поликлиника будет работать с 09.00 до 14.00.

График работы детской стоматологической поликлиники

Не останутся без помощи дети с зубной болью. Детская стоматологическая поликлиника будет работать все праздники для неотложных случаев.

31 декабря - с 08.00 до 14.00 - плановый приём, с 14.00 до 08.00 – кабинет неотложной помощи.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января кабинет неотложной помощи будет работать круглосуточно.

График работы взрослой поликлиники

Поликлиника 1 Благовещенск

31 декабря городская поликлиника № 1 будет работать с 08.00 до 13.00.

3, 4, 5, 6 января – с 08:00 до 13:00.

Офис врача общей практики по адресу улица Кантемирова, 11/1, открыт с 08.00 до 13.00 31 декабря, а также 3, 4, 5, 6 января.

1, 2, 7 и 8 января – выходные дни.

Поликлиника 2 Благовещенск

31 декабря городская поликлиника № 2 будет работать с 08.00 до 12.00.

2, 3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 14.00.

1, 7 и 8 января – выходные дни.

Поликлиника 3 Благовещенск

31 декабря городская поликлиника № 3 будет работать с 08.00 до 13.00.

3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 13.00.

2 января с 08.00 до 13.00 будет дежурить врач неотложной помощи.

1, 7 и 8 января – выходные дни.

Поликлиника 4 Благовещенск

31 декабря городская поликлиника № 4 будет работать с 08.00 до 14.00.

3, 4, 5, 6 января – с 08.00 до 13.00. В поликлинике в это время будет принимать дежурный терапевт, а также открыт кабинет для людей с симптомами гриппа и простуды.

1, 2, 7 и 8 января – выходные дни.

График работы взрослой стоматологической поликлиники

Городская стоматологическая клиника будет оказывать неотложную стоматологическую помощь с 31 декабря по 9 января с 20.00 до 07.00. Поликлиника будет работать 31 декабря с 08.00 до 13.30.

Городские и областные больницы, как детские, так и взрослые, продолжат работать круглосуточно и принимать экстренных пациентов даже в праздничные дни.