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Общество29 декабря 2022 4:57

На новогодних каникулах специалисты ГСТК будут чистить остановки Благовещенска от снега

Такое поручение дал мэр города Олег Имамеев
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: читатели

Фото: читатели

Жители Благовещенска жаловались на плохое состояние автобусных остановок. Они покрылись снегом и наледью, что создает опасность для горожан при входе в автобус и выходе из него.

На обращения отреагировал мэр города Олег Имамеев. Он ответил на поступающие жалобы о завалах снега на автобусных остановках и пешеходных переходах. В новогодние выходные рабочие «вплотную займутся» данным вопросом.

- Неубранный сразу после очистки дорог снег слежался в труднопреодолимые брустверы, снежные кучи мешают автобусам, в заездных карманах вообще каток. Это создает опасность для пассажиров общественного транспорта, может спровоцировать ДТП. Все силы предприятия будут направлены на очистку этих участков, – заявил Олег Имамеев.

Сейчас на случай снегопада к уборке готовы приступить 50 единиц техники. Заготовлен запас противогололёдных материалов в количестве 3,5 тысячи тонн.

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