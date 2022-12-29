Полвека в педагогике

Людмила Жилина более 40 лет отдала педагогике и Амурскому медицинскому колледжу. Фото: личный архив

Жизнь педагога - каждый год видеть десятки новых лиц, взволнованных и мечтательных, запоминать десятки новых имен, о которых обязательно заговорят. Так важно протянуть студентам руку и стать для них проводником в мир знаний и будущей профессии.

Таким талантом, без сомнений, обладает преподаватель Амурского медицинского колледжа Людмила Геннадьевна Жилина. В январе 2023 года ей исполнится 78 лет. Колледжу преподаватель отдала больше 40 лет жизни, благодаря Людмиле Геннадьевне из учебных аудиторий вышли сотни первоклассных специалистов, которые при встрече говорят ей спасибо. И благодарность эта более чем заслуженна.

Все к лучшему

Людмила Жилина родилась в тяжелое время, 8 января 1945 года, в г. Уссурийске Приморского края. Когда ей было четыре года, семья переехала в г. Свободный. Дитя войны, она отлично помнит и крохотную комнатку в деревянном бараке, и экзамены в четвертом классе, и то, какой вкусной казалась самая простая еда.

Еще в школе Люда поняла ценность знаний и приняла важное решение - посвятить свою жизнь медицине. Родители и учителя ни капли не сомневались в талантливой выпускнице, которая отправилась в Благовещенск поступать в мединститут. Но у судьбы были другие планы. Не хватило одного балла! Однако, когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая.

По сданным в мединститут экзаменам абитуриентку с большим желанием приняли на естественно-географический факультет педвуза. По окончании Людмилу Жилину сразу пригласили на должность старшего лаборанта кафедры защиты растений Благовещенского сельхозинститута. Начались годы научных исследований.

Спустя десять лет, из-за несправедливости и закрытия отдела по исследованию сои, Людмила Геннадьевна хлопнула дверью, чтобы в тот же день выйти на работу сотрудником Благовещенского медучилища. В конце концов она пришла к медицине, о которой грезила с юности.

По зову сердца Людмила Жилина, уже будучи опытным преподавателем, поступила на вечернее отделение своего колледжа и окончила его по специальности «Сестринское дело». Своим примером педагог продемонстрировала: никогда не поздно осваивать новые горизонты.

Друг и наставник

Успех любого педагога заключается в успехе его учеников. Среди выпускников Людмилы Геннадьевны есть известные в Амурской области профессора, врачи, доктора наук.

«Она никогда не повышала голос, всегда обращалась к учащимся на «вы», а материал доносила так ясно и интересно, что перечитывать учебник было не обязательно», - с любовью и уважением вспоминают ее студенты. О Людмиле Жилиной они говорят как о бесконечно добром человеке, который вдохновляет и поддерживает каждого учащегося даже в личных вопросах.

- Она была куратором нашей группы, - рассказал Виктор Владимирович Епифанцев, профессор, доктор наук. - Запомнился мне один случай: во время учебы я попал в больницу, но попросил ребят, чтобы они никому об этом не говорили: не хотелось мне, чтобы кто-то о случившемся знал. А Людмила Геннадьевна заметила, что ее студент куда-то пропал, выяснила, что со мной случилось, вызвала ко мне родителей. Было, конечно, приятно. Как куратор она очень добросовестно относилась к своим обязанностям. У каждого студента спрашивала, нет ли каких-то проблем, и касалось это не только учебы. Человек с душой подходил к своей работе. Сейчас, когда мы с однокурсниками собираемся, она всегда приходит, все вместе вспоминаем студенческие годы!

К Людмиле Геннадьевне всегда можно было подойти с любым, даже очень личным вопросом. Порой не было нужды даже просить напрямую: проницательная наставница сама замечала проблему и горой стояла за интересы своих подопечных.

- Когда я была студенткой медучилища, училась на акушерку, Людмила Геннадьевна работала председателем профкома студентов, - вспомнила трогательную историю Светлана Николаевна Денисевич, выпускница медицинского училища. - Она мне очень помогла с местом в детском саду. В те времена пристроить детей в сад было крайне сложно, мне приходилось брать ребенка с собой на занятия, когда это было возможно. Оставалось всего одно место - в детском садике микрорайона, но в приоритете были дети преподавателей… Людмила Геннадьевна отстояла мне это место, чем очень помогла! Было, конечно, недовольство, но она переломила всех, и место досталось мне.

Некоторые выпускники Людмилы Жилиной уже сами пенсионеры - многие годы прошли с тех пор, как они сидели за партами в медучилище. Но Людмилу Геннадьевну не забывают: до сих пор звонят, поздравляют любимого педагога с праздниками.

С не меньшим трепетом говорят о Людмиле Жилиной ее коллеги:

- Есть такие люди, которых называют бессребрениками, к ним относится и Людмила Геннадьевна. Она может помочь в любой сложной ситуации и никогда не ждет никакой благодарности, - поделилась Светлана Витальевна Вазанкова, преподаватель русского языка и литературы Амурского медицинского колледжа. - Добрый, чуткий, светлый человек с большой буквы - вот кто такая Людмила Геннадьевна Жилина. Она состоялась как педагог, все 40 лет отдавала себя и свои знания студентам. И я надеюсь, что они ценят ее помощь и пользуются знаниями, которые она в них вкладывает.

На пенсию рано

Живым примером Людмила Геннадьевна Жилина стала не только для студентов и коллег, но и для всей своей большой семьи. Она воспитала двоих детей: сын получил юридическое образование, дочь пошла по стопам матери и стала прекрасным врачом. Теперь Людмила Жилина - любящая бабушка и прабабушка, у нее четверо внучек и трое правнуков.

Иногда дети предпринимают попытки уговорить педагога уйти на пенсию, но тщетно. Для Людмилы Геннадьевны ни о какой пенсии не может быть и речи. Ведь возраст не помеха для человека, сердце которого горит любимым делом.

Неважно, как далеко от дома расположен ставший уже родным медколледж, не имеют значения холодные амурские зимы и дождливые осенние дни. В любую погоду, в любое время года Людмила Геннадьевна приезжает к своим студентам, чтобы помочь им получить профессию мечты.

СПРАВКА «КП»

ФИО: Людмила Геннадьевна Жилина.

Дата и место рождения: 8 января 1945 года, г. Уссурийск, Приморский край.

Место жительства: г. Благовещенск, Амурская область.

Возраст: 77 лет.

Должность и место работы: преподаватель биологии Амурского медицинского колледжа.

Семейное положение: замужем, двое детей, четверо внуков, трое правнуков.

Награды: нагрудный знак «За верность профессии» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку средних медицинских работников, «Ветеран труда» с 2001 г., медаль «Дети войны», многочисленные грамоты и благодарственные письма за научные достижения студентов.