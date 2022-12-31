Благовещенцы голосуют за лучшего врача и медцентр города в конкурсе «Клиника года - 2022»

«Клиника года - 2022» специально устроена таким образом, чтобы лучших среди врачей, медцентров, поликлиник и больниц определяли пациенты. Фото: Группа компаний «Дважды два»

«Клиника года - 2022» - редкий для Благовещенска социальный проект, в котором жители города могут сами выбрать лучших с их точки зрения врачей и медицинские учреждения. Группа компаний «Дважды два» организует его уже в пятый раз, и каждый раз проект вызывает большой отклик у благовещенцев.

- Мы рады видеть, как сотни людей оставляют свои голоса на сайте «Клиники года - 2022». Это означает, что наш проект востребован: жители Благовещенска и впрямь хотят поблагодарить и благодарят за помощь врачей различной специализации и клиники, где их когда-то поставили на ноги. А, в конце концов, именно для этого «Клиника года» и создавалась, - говорит менеджер по продвижению ГК «Дважды два» Валерия Донец.

«Клиника года - 2022» специально устроена таким образом, чтобы лучших среди врачей, медцентров, поликлиник и больниц определяли пациенты. Ведь именно пациенты достоверно знают, как доктора работают, выбиваясь из сил, чтобы помочь, излечить, а иногда и буквально спасти других людей.

- Отдать свой голос можно на официальном сайте «Клиники года» до 30 января. А уже 3 февраля мы подведём итоги и начнём вручать врачам и руководителям медучреждений заслуженные награды.

Всего в конкурсе предусмотрены 12 номинаций в категории «Клиника года» и 21 номинация в категории «Доктор года». Голосовать можно в каждой из них.

«Клиника года - 2022»

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