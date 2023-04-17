В Амурской области суд оправдал экс-замминистра природных ресурсов по делу о дамбах

Василия Офицерова судили по статье «Халатность». Фото: пресс-служба Благовещенского городского суда

Благовещенский городской суд оправдал бывшего заместителя министра природных ресурсов Амурской области Василия Офицерова, который обвинялся в халатности, связанной с противопаводковыми сооружениями. В действиях чиновника не нашли состава преступления, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В 2022 году Василия Офицерова судили по статье «Халатность», которая повлекла причинение особо крупного ущерба, существенное нарушение прав граждан, охраняемых законом интересов государства (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Ему вменялся ущерб в 58,35 миллионов рублей. Деньги в том числе были потрачены на изготовление проектно-сметной документации для строительства объектов инженерной защиты от паводковых вод в селе Касаткино Архаринского района, селе Ивановка Зейского района, Калинино Михайловского района, Гродеково Благовещенского района, Новопетровка Константиновского района, Владимировка Благовещенского района, Усть-Ивановка Благовещенского района, Мазаново Мазановского района, капремонт защитных сооружений от паводковых вод реки Амур в селе Константиновка Константиновского района.

По версии следствия, в результате бездействия заместителя министра природных ресурсов Амурской области Офицерова в период с января 2014 по январь 2020 на территории Амурской области так и не было реализовано ни одно из мероприятий по строительству объектов инженерной защиты населения и территорий от негативного воздействия вод. Кроме того, бездействие чиновника существенно нарушило права людей, проживающих в этих селах, которые повторно пострадали от наводнений в 2019 и 2021 годах.

Между тем суд не нашел в действиях экс-замминистра природных ресурсов состава преступления. Все необходимые решения в качестве заместителя министра природных ресурсов Амурской области, им были выполнены, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В связи с этим Офицерова оправдали, а также признали за ним право на реабилитацию и отказали в удовлетворении иска заместителя прокурора Амурской области о взыскании ущерба в размере 58,35 миллионов рублей. Сразу после оглашения оправдательного приговора бывший чиновник амурского правительства покинул зал суда.

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