Как «Комсомолка» амурчанина вдохновила стихи написать

Владимир Юсупов - сельхозэкономист, и этот сборник у него не первый Фото: предоставлено героем публикации

Спецоперация на Украине, которая длится уже почти год, наложила отпечаток на каждого из нас. Кто-то там оставил детей, мужей, братьев - частичку своей души. А кто-то захотел рассказать о ситуации людям. Владимир Юсупов, сельхозэкономист из Благовещенска, посвятил этому сборник стихотворений.

Печальные истории

Каждый пишет, в большинстве своем, для себя, говорит Владимир Рашитович. И писать каждый начинает по разным причинам. На нашего героя влияние оказала «Комсомольская правда»: летом в газете вышел ряд публикаций, посвященных спецоперации. Одна из них поразила амурчанина особенно сильно.

- Это история Ольги Корсы, полковника, командира реактивного дивизиона народной милиции Донецкой Народной Республики. В газете были ее фотографии - это красивая, яркая женщина. Когда ее хоронили, прилетело несколько снарядов, и на похоронах погибли еще три человека. Этот контраст живого и неживого меня сильно поразил. И все откликнулось в моих стихотворениях.

В творчестве Владимира Юсупова нашла отражение и судьба Ивана Цевуна - амурчанина, погибшего во время СВО Фото: Правительство Амурской области

Отозвались в стихах Владимира Юсупова и другие материалы «Комсомолки» - о работе волонтеров на спецоперации, а также фотографии разрушенного Мариуполя. Но еще большее впечатление на поэта произвело знакомство с матерью Ивана Цевуна - амурчанина, который погиб на Украине во время штурма укрепрайона в окрестностях города Золотое в ЛНР. Бой был неравный: один танк против пяти, четыре из которых россиянам удалось уничтожить. Но последнему, пятому, удалось подбить нашу машину. Погиб весь танковый экипаж…

- Я съездил в Октябрьский район, пообщался с его семьей, в которой, оказывается, три героя: сам Иван и два героя Советского Союза - его дедушки. Удалось поговорить и с мамой Ивана, Еленой Николаевной, - встреча оказалась морально непростой. Меня поразил их семейный дух, я внимательно рассмотрел фотографии Ивана, узнал о его жизни здесь. Знаете, в фильме «В бой идут одни старики» (12+) звучит фраза: «Надо жить!». И эти слова про Елену Цевун. После общения с ней я понял - нужно писать.

Мы тут живем неплохой жизнью - свет, тепло, телевизор, зарплата, похоронок не так много. И я почувствовал контраст между нашей жизнью и той, я чувствовал это, когда разговаривал с людьми из Донецка. Четко ощущалось, что они по-другому разговаривают, иначе ставят акценты. Я не общался с военными, только с гражданскими, но через них я понял остроту всего происходящего. Все-таки для военных это работа, они так или иначе к этому готовы, а простые люди готовы никогда не будут. И мне захотелось рассказать о чувствах обычных людей. Сначала было просто любопытство, а потом я поставил себе цель - донести, - уверенно заканчивает мысль Владимир Юсупов.

Пропустить через себя

Отразилось в сборнике и личное видение Владимиром Юсуповым всех происходящих с событий. Ведь с одной стороны, это военные действия, а с другой - сложная работа волонтеров, которые помогают выживать людям, тягостное чувство разрухи и моральное давление на мирных жителей. Особенно до глубины души тронули сердце Владимра Рашитовича истории о погибших детях…

- В Донецке есть Аллея ангелов - мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе войны в Донбассе. Смотришь на нее, и на душе становится тяжело, такое впечатление она оказывает. Чтобы написать красочно и ярко, нужно пропустить все происходящее через себя, - это тоже непросто.

Владимир Юсупов задался вопросом: почему же так происходит, почему погибают невинные дети, почему целые города остаются лежать в руинах? Он стал изучать историю взаимоотношений России и Украины, самого спора.

- И ведь начало конфликт берет не в 2014 году, он гораздо глубже. Я пригляделся к украинским лидерам, изучил некоторые их цитаты, из которых можно понять: если мы не будем против этой идеологии, против конкретных действий этой группировки из других стран, то нам и нашим соотечественникам из Новороссии будет очень плохо, а может, даже невыносимо. Эта идея нашла отражение в некоторых моих стихах.

Когда пишешь, невольно подбираешь зрительный образ. Так стали появляться иллюстрации к стихам. Владимира Юсупова поразила красота Донбасса и Донецка. Он связался с министерством культуры Донецкой Народной Республики, они выслали свои фото:

- Когда мне не хватало информации, я набрался смелости, позвонил в посольство ДНР, там меня очень легко перенаправили на министерство информации и министерство культуры Донецкой республики. Я позвонил по обычному городскому телефону, пообщался с ними, через электронную почту отправил свой запрос, они мне через электронную почту официально выслали свои фотографии, - рассказывает Владимир Рашитович.

Люди помогают людям жить

Во время работы над сборником общался Владимир Юсупов и с поисковой группой, волонтерами из Ростова-на-Дону. Они с самого начала боевых действий помогают гражданским на границе, встречают беженцев, ездят в другие города и дают людям хлеб и надежду на жизнь.

- Это очень трогательно, сильно: люди позволяют другим людям защитить в себе чувство человека. Еще я через Елену Цевун связался с друзьями Ивана, они из Татарстана, города Лениногорска, три Героя России. Я поговорил с ними, они тоже поделились своими фотографиями. Так и рождался сборник: сначала я открыл для себя одну страницу происходящего, потом другую…

А в конце автор понял, что нужен вывод. Так 9 ноября 2022 года появилось заключающее стихотворение «Как было. Как надо быть дальше».

- С 2014 идет война, маленькая, тихенькая, но война. Как мы жили все это время и что происходит сейчас, как мы меняемся, что до нас доходит, что нам нужно менять в своей жизни, в своей текущей производственной деятельности, как нам надо укреплять страну - на все эти вопросы я попытался найти ответ в заключительном стихотворении сборника.

В подарок тем, кто помогал

Сейчас сборник отпечатан в ста экземплярах, львиную долю которых Владимир Юсупов подарит всем, кто так или иначе ему помогал: часть уйдет в Донецк, часть - в воинские части, часть - на передовую. Несколько штук получит минкульт Чечни, поделившийся фотографиями своих бойцов, еще несколько - волонтеры из Ростова-на-Дону. Экземпляры Владимир также отправит друзьям Ивана Цевуна из Татарстана, амурским сельхозпроизводителям, которые помогли материально.

- И сейчас я работаю над вступлениями в книгах: они будут разные для каждой аудитории - волонтеров, призывников, старшеклассников. Я думаю, что с учетом новых подходов к воспитанию, к пониманию целей жизни молодежи, сборник будет востребован. И я сильно надеюсь, что мы напечатаем еще тираж и распространим по учебным заведениям области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почтить память спортом

Восьмого декабря в Благовещенске в спорткомплексе «Юность» прошли соревнования по вольной борьбе, посвященные Ивану Цевуну. Чемпионат организовал Владимир Юсупов.

- При встрече Елена Николаевна рассказывала о судьбе Ивана и других бойцов и поделилась, что была в Лениногорске на соревнованиях по боксу, посвященных Дамиру Исламову, погибшему на Украине старшему лейтенанту. И мы решили сделать так же. В организации трудностей не возникло, откликнулись все: федерации спортивной борьбы Амурской области, октябрьский элеватор. Помог мэр города Олег Имамеев, дав льготную аренду зала. Мы благодарны всем.

Сейчас Владимир Рашитович работает с министерством спорта Амурской области, хочет, чтобы такие соревнования по разным видам спорта, посвященные другим погибшим на Украине, проходили в Приамурье в течение года Фото: администрция Благовещенска

В мероприятии приняли участие около 150 спортсменов младшего и среднего возраста. Ребятам очень понравились соревнования, от этого радостно было и матери Ивана. Сейчас Владимир Рашитович работает с министерством спорта Амурской области, хочет, чтобы такие соревнования по разным видам спорта, посвященные другим погибшим на Украине, проходили в Приамурье в течение года.

КСТАТИ

Не первый опыт

Кажется, что сельское хозяйство и поэзия мало связаны, что серьезные специалисты пишут только серьезные статьи. Но нет. на Владимира Юсупова большое влияние оказала мама - преподаватель литературы, истории литературы, кандидат наук. К тому же амурчанин окончил Новосибирский университет, где находился в окружении творческих людей. И сборник стихотворений о Донбассе - не первый.

- Первый сборник я посвятил супруге, которая умерла год назад от коронавируса. Как говорят мои коллеги-читатели, нынешний сборник сильнее и лучше.

А еще у автора есть принцип: не зарабатывать на этом. Владимир Юсупов стремится, чтобы его творчество было максимально открытым для всех, кого оно заинтересует.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Не думал, что так будет

За время работы над сборником у Владимира Юсупова расширился круг знакомых. Есть и те, кто находится в зоне боевых действий. К счастью, все они живы. За судьбой каждого автор следит, со всеми общается - спасибо современным способам связи. А в семье Владимира Рашитовича есть и участники Великой Отечественной войны.

- Мой двоюродный дедушка по папиной линии освобождал территорию Донецкой Народной Республики на Сапун-горе. Я помню, как в раннем детстве он мне давал вырезки из газет с описанием этих боев с фашистами. И когда я слушал его рассказы, у меня даже в мыслях не было, что это произойдет еще раз.