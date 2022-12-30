За неделю до Нового года в Приамурье подорожали шампанское и тушки кальмара

Снижением стоимости порадовали мандарины Фото: ЗРАЖЕВСКАЯ Ирина

Ну что же, дорогие амурчане, с наступающим! До нового 2023 года осталось совсем чуть-чуть. И мы в последний раз смотрим, как сильно подорожали или подешевели продукты, из которых традиционно делают праздничные блюда.

Основные изменения

Но прошедшей неделе в Благовещенске выросла стоимость шампанского и тушек кальмара. Игристый напиток весь наш эксперимент стойко держал одну стоимость, но все-таки сдался и подорожал в обычном магазине на 15 рублей, а в супермаркете, где почти месяц действовала скидка на напиток, - на 5 рублей.

Удивительно, но тушки кальмара прибавили в цене даже на рынке. Хотя именно рынок радовал амурчан стабильностью в плане стоимости товаров. Теперь любимые многими кальмары стоят на 6 рублей дороже. В обычном магазине тушки также подорожали - на один рубль, в супермаркете - на 11 рублей. Также в крупной торговой точке вырос в цене зеленый горошек –-на 9 рублей. А на рынке подорожали тушки курицы на 14 рублей.

Стоит отметить, что большинство позиций остались без изменений. Снижением стоимости порадовали мандарины. В магазине у дома они стали дешевле на 8 рублей. К концу нашего эксперимента стоимость цитруса во всех торговых точках почти сравнялась.

Маленькие итоги

Весь декабрь журналист «Комсомолки» следил за ценами на стандартную новогоднюю продуктовую корзину. Мы наблюдали за стоимостью шампанского, сока «Добрый», мандаринов, колбасы «Докторская», сыра «Российский», тушек кальмара, яиц, лука, моркови, свеклы, зеленого горошка, кукурузы, майонеза «Провансаль», селедки и тушек курицы.

Сильнее всего за весь период подорожали тушки курицы - в обычном магазине их стоимость за месяц выросла на 111 рублей, сыр «Российский» - его цена в супермаркете поднялась почти на 30 рублей, а также селедка - в обычном магазине на 60 рублей, в супермаркете на 44 рубля.

Примечательно, но в середине нашего эксперимента был замечен рост цен, а потом небольшой спад. Однако стоимость многих продуктов однозначно стала выше, и даже со скидкой некоторые продукты сейчас стоят дороже, чем в начале декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Застолье за 9 тысяч рублей

Амурстат тоже подсчитал, сколько амурчанам придется потратить на новогодний стол в 2022 году. Для расчета ведомство выбрало 29 популярных позиций, в числе которых - сырокопчёная колбаса, рыбные консервы и деликатесы, по килограмму говядины и курицы, сыры, икра, овощи, фрукты, соки, конфеты, торты, чай.

Стоимость блюд рассчитывали на среднестатистическую семью - четыре взрослых и один ребёнок. Итог вышел неутешительным: оказалось, продукты для такого стола обойдутся в 9209 рублей. Это на 14,5% выше, чем в 2021 году. Сильнее всего цены выросли на газированные напитки - сразу на 42,5%. На 36,8% подорожали шоколадные конфеты, на 36,3% - консервированные овощи, на 34% - рыбные консервы, на 30,6% - фруктовые соки, на 30,5% - минеральная вода.