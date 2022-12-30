В Благовещенске объявлен режим повышенной готовности

Фото: ГСТК

В Благовещенске в преддверии новогодних праздников для принятия мер по повышению устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, готовности сил и средств городского звена РСЧС к реагированию на возможные происшествия и ЧС ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Олег Имамеев.

Режим повышенной готовности действует с 30 декабря до 9 января.

Управлению по делам ГОЧС Благовещенска поручено организовать сбор и анализ информации об обстановке на территории городского округа, а также оперативно её доводить до членов КЧС и ОПБ, территориальному управлению – усилить круглосуточный мониторинг за обстановкой на подведомственной территории и организовать обмен информацией с ЕДДС. Управление ЖКХ организует проведение мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов в выходные и нерабочие праздничные дни, ГСТК» – готовность имеющихся сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ.