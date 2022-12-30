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Общество30 декабря 2022 5:48

Благовещенцы смогут увидеть в Новый год салют

Его городу подарит китайский Хэйхэ
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: ЛЕНЦ Мария

Фото: ЛЕНЦ Мария

В Новый год, 31 декабря для благовещенцев прогремит салют. Фейерверк подарит Китай жителям двух приграничных городов – Благовещенку и Хэйхэ. Об этом сообщила Канцелярия иностранных дел Народного Правительства Хэйхэ.

- Канцелярия иностранных дел Народного Правительства города Хэйхэ выражает уважение администрации города Благовещенска! Мы рады уведомить Вас о том, что город Хэйхэ в преддверии наступления Нового года 31 декабря 2022 года с 20.30 до 21.00 по амурскому времени в районе острова Большой Хэйхэ проведет масштабное новогоднее шоу фейерверков для того, чтобы поздравить жителей наших городов и порадовать их созданной праздничной атмосферой. В это время все благовещенцы также смогут увидеть салют и встретить приближающийся праздник. Я желаю жителям Благовещенска счастливого Нового года!, – говорится в письме Начальника Канцелярии иностранных дел Народного Правительства Хэйхэ Ян Цзе.

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