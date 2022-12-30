В Приамурье начала работу социальная карта для жителей региона

Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о новых социальных картах, которыми начали пользоваться в регионе. Напомним, в августе 2022 года по поручению губернатора министерство цифрового развития и связи начало активно над ними работать.

Первые карты держателям выдал региональный банк АТБ. В ближайшее время к проекту присоединятся ещё две кредитные организации области – это ПСБ и ВТБ.

Новая социальная карта заметно отличается от прежней. Помимо нового дизайна, в карту включили транспортное приложение.

- Постепенно она будет дополняться разными функциями. Карта будет аккумулировать все выплаты, которые идут из федерального и областного бюджетов, по ней можно будет получать скидки в торговых сетях и многое другое. Участвовать в проекте может любая кредитная организация, выпускающая карты «Мир», - сказал губернатор Василий Орлов.

На портале «Открытый регион» Амурской области создан раздел социальной карты, где любой желающий ознакомиться с условиями выпуска карт и присоединиться к программе.

Действующие транспортные карты, которыми пользуются льготники по всей области, продолжат функционировать как своеобразный проездной билет.

Мнением о карте уже поделились и первые держатели.

- Это удобно. Во-первых, по этой социальной карте можно рассчитываться в автобусе. У меня на проезд карта другого банка, она очень старенькая, я каждый раз волнуюсь, что она может не сработать у меня в автобусе. Во-вторых, сюда можно перевести пенсию. Можно не иметь 10 карт, а одну на все, - рассказала жительница Амурской области Наталья.