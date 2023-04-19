В Амурской области у машины без номеров нашли два изуродованных трупа

Одного из нарушителей выдали следы автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной в Зейском районе Амурской области начинается миграция сибирской косули. Об этом прекрасно знают охотники. Несмотря на запрет причинять вред этим животным, амурчанин пошел против правил. В районе реки Третья Грань инспекторы охотнадзора нашли авто без номеров, а рядом две ободранные туши копытных. Когда нарушитель вернулся за добычей, его уже ждала полиция. Позже, в этом же районе задержали еще двух вредителей природы.

Выйти на след любителей охоты специалистам охотнадзора было легко, ведь они тщательно охраняли пути миграции косуль. Инспекторы увидели свежие следы автомобиля, по ним они нашли трупы животных. На место незамедлительно вызвали полицейских, они смогли выяснить, кто был владельцем машины.

Тела животных обнаружили инспекторы охотнадзора. Фото: ohotaamur28

Оба зверя оказались самцами. Виновному, помимо уголовной ответственности, грозит штраф в 240 тысяч рублей. Такова сумма за компенсации за вред, причиненный природе региона.

В тот же день инспекторы встретили на дороге мужчину с ружьем, у которого даже не было документов на оружие, а также разрешения охотиться. Еще чуть позднее полиция задержала амурчанина, который расставлял капканы.

В отношении всех охотников составлены материалы об административных правонарушениях и незаконном оружии. Все орудия лова у обвиняемых изъяли. Отметим, специалисты заявили, несмотря на эти неприятные ситуации, большинство любителей охоты соблюдают правила, а также требования, касающиеся противопожарного режима.

Охота на гусей и селезней уток на юге области продлится до 24 апреля. А в субботу, 22 апреля, сезон откроется и для охотников центральных районов области (кроме Ромненского округа и Мазановского района).

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