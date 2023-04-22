«Пока мои пацаны здесь, я останусь с ними»: мать погибшего бойца из Амурской области – о подвиге сына

Иван Огрызков погиб в возрасте 22 лет. Фото: предоставлено «КП» - Благовещенск»

Житель Благовещенска Иван Огрызков в возрасте 22 лет героически погиб во время артиллерийского обстрела в зоне СВО. За проявленную смелость его посмертно наградили орденом Мужества. Мэр Олег Имамеев лично вручил медаль матери бойца Елене Кучеровец. На следующий день после церемонии награждения редакция «Комсомольской правды – Благовещенск» связалась с Еленой Васильевной; она рассказал

– Я воспитывала одна двух сыновей, Иван был младший. С самого детства он был солнечным ребенком. В армию захотел пойти сам. Думаю, это потому что я всегда говорила, мальчишка должен отдать долг Родине, чтобы стать мужчиной. Старший тоже отслужил, живет пока со мной, у меня начались проблемы со здоровьем, помогает и собирается поступать в Дальневосточный государственный аграрный университет.

Иван очень быстро нашел общий язык со своими сослуживцами в военной части села Екатериновка. Парень быстро подружился со многими солдатами, а спустя полгода стал служить по контракту. Елена Васильевна вспоминает, Иван был очень общительный и лидером среди своих товарищей, за ним всегда шли, брали пример.

– Пока он был на СВО, выходил на связь очень редко и буквально на пару секунд, либо на минутку. Говорил, что с ним все хорошо. Случалось, мы оба плакали по разные стороны телефона, он сбрасывал, чтобы я могла успокоиться и опять звонил. А я все это время просила его вернуться домой, на что он мне отвечал: «Пока мои пацаны здесь, я останусь с ними».

У Ивана очень патриотичная семья. Его прадед воевал, отец и брат служили в рядах российской армии, были кадровые офицеры. Олег Имамеев поблагодарил родных за достойное воспитание бойца, за то, что вырастили настоящего мужчину, патриота, который мужественно, отважно и самоотверженно исполнил свой воинский долг.

– В последний раз я видела сына в декабре 2021 года. Не смогли мы вместе отметить ни его день рождения, ни мой. 28 сентября 2022 года его не стало. Погиб он в Херсонской области, сражался со своими товарищами до последнего. О сыне я могу много говорить, так как он был всегда в центре всего. Сейчас, когда его не стало, мы еще не можем принять это до конца. Не было еще ни дня, чтобы не думать о нем. Первые дни вообще ждали, что он выйдет на связь…

Иван окончил школу № 2. По словам матери погибшего бойца, возможно, после всех нужных официальных процедур, даже получится увековечить его память в стенах этого здания.

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