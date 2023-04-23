Лесопожарная группировка тушит четыре природных пожара в Амурской области

Фото: Telegram-канал @amursiespasateli

В Приамурье продолжаются лесные и природные пожары. Специалисты Амурского центра гражданской защиты рассказали о ликвидации двух природных очагов возгорания в Магдагачинском районе и Зейском округе, а также доложили, что сейчас тушат четыре точки в лесах Магдагачинского, Сковородинского и Свободненского районов, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Днем 22 апреля возгорание возникло в пяти километрах от села Новострополь. Туда сразу направились 50 человек. На пожаре группировка передвигается с помощью болотоходов, вездеходов, пожарных автомобилей – всего 12 единиц техники.

В воскресенье Амурский гидрометцентр объявил об усилении ветра 23 и 24 апреля, поэтому огонь начал распространяться сильнее. Для тушения пожара привлекли дополнительные силы – плюс 20 человек.

Кроме того, группы оперативного реагирования пожарных также продолжают тушить палы сухой растительности по всей территории Приамурья.

– Причина всех возгораний – местное население. Напомним, что на территории Приамурья в 26 муниципальных образованиях установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим, – отметили амурские спасатели.

С 24 апреля ОПР будет также введен на территории Сковородинского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.