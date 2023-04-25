В Приамурье ввели нормативы для площади алкогольных магазинов

Две правки в законе касаются Благовещенска, одна – всей Амурской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нормативы по площади алкогольных магазинов утвердили в Амурской области 24 апреля, когда на очередном заседании депутаты Законодательного Собрания Приамурья приняли документ в последней редакции. Всего в закон по торговле спиртным внесли три правки – одно коснется всего региона, еще два затронут только областной центр, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Напомним, жители столицы Приамурье неоднократно жаловались главе города на близость алкомаркетов к детским садам, школам, больницам, да и в целом жилым домам. Мэр принял решение рассмотреть данный вопрос, но в итоге все дошло до парламента, отвечающего за весь регион. Во время рассмотрения инициативы, депутаты уточнили – нужно внести дополнения. Ко второму чтению документ подредактировали.

Заместитель председателя ЗС АО Евгений Тюхаев отметил, что законопроект обсуждался с членами правительства, представителями муниципалитетов, прокуратурой, бизнесменами, а также с активными амурчанами.

С 1 сентября 2023 года во всей Амурской области начнет действовать следующий запрет. Если в точках общественного питания, которые работают в многоквартирных домах, продают алкоголь, то площадь зала должна быть больше 60 квадратных метров.

С 1 сентября 2023 года в Благовещенске подобный закон предусматривает площадь залов не меньше 130 квадратных метров. При этом, это касается не только точек общепита и магазинов, расположенных в домах, но и встроенных или встроено-пристроенных к ним.

– При этом бизнес, имеющий лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, сможет осуществлять свою деятельность до окончания ее срока действия. Если же лицензия заканчивается в 2023 году, то ее можно продлить на год, – отмечено в пресс-релизе парламента.

С 1 сентября 2024 года в Благовещенске нельзя будет продавать алкоголь в объектах культурного наследия регионального и федерального значения в столице, если площадь этих объектов меньше 130 квадратных метров. Торговые точки должны быть удалены на 100 метров от указанных строений.

Отметим, что еще не решен вопрос с рекламными вывесками.

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