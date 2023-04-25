Дело идет к солнечному лету: как разрушается ледовая переправа между Благовещенском и Хэйхэ

Амур во время ледохода на закате.

Время, когда на реке Амур ломается лед после долгой зимы, поистине впечатляющее. С треском ломаются льдины, которые уносит течение. Ледоход между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ удалось снять на видео. Ролик появился в Telegram-канале @china_heihe, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Два раза в году есть возможность видеть это потрясающее зрелище. В первом случае дело идет к холодной зиме, а во втором – к солнечному лету! – пишет автор группы.

На кадрах – огромные льдины разбиваются на куски помельче и медленно плывут по течению реки. В объектив дрона попал и автодорожный мост через Амур, красные края особо контрастируют с сине-стальной водой. И самый красивый момент – река на закате…

К слову, пассажирские суда на воздушной подушке больше не соединяют Благовещенск и Хэйхэ, так как ледохол слишком сильный. Об этом стало из Telegram-канала областного Минэкономразвития.

Напомним, официально мостовой переход между Россией и Китаем открыли 10 июня 2022 года. «Комсомолка» подробно писала об этом событии.

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