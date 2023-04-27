Опубликовали майский график выплат пособий амурским семьям с детьми и беременным женщинам

Деньги зачисляются на счета в течение суток, а не в первой половине дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Соцфонд опубликовал график выплат для семей с детьми и беременных из Приамурья. Большинство из них жителям Амурской области перечислят третьего мая, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В мае 2023 года нерабочие праздничные дни выпадают на 1, 8 и 9 мая. В связи с этим принял решение скорректировать график доставки выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Также в фонде отметили, что деньги зачисляются на счета в течение суток, а не в первой половине дня.

Так как 3 мая будет рабочим днем, в этот день будут перечислены следующие выплаты за апрель: единое пособие для семей с детьми и беременных женщин; ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для малоимущих семей; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Амурчанам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки «Почты России» — с 3 по 20 мая. Как правило, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то доставка осуществляется заранее. Дату можно уточнить в своем почтовом отделении.

Если жители Приамурья уже получили выплату за апрель (в течение пяти рабочих дней после назначения), то следующая выплата (за май) поступит в июне. Так как 8-е число будет праздничным днем, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет трудоустроенным родителям будет направлено заранее – 5 мая.

А ежемесячная выплата из материнского капитала за май согласно новому графику выплат поступит 5 июня. Теперь она будет перечисляться в текущем месяце за предыдущий в единый день доставки (за май — 5 июня, за июнь — 5 июля и так далее).

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