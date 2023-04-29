Патрон пролетел насквозь: опасные игры мальчиков с оружием лишили ребенка жизни в Зейском районе

Мальчик скончался от травматического шока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем в Амурской области произошла трагедия. Из-за случайности в Зейском районе погиб десятилетний мальчик, в него выстрелил один из его друзей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

О случившемся рассказали местные жители в социальных сетях. По их словам, в гостях у двух братьев Ильи и Степана (все имена в материале изменены) был их друг Станислав. Мальчики нашли охотничье ружье отца и решили показать своему товарищу, однако неожиданно один из школьников нажал на курок. Прогремел выстрел, снаряд попал Стасу в грудь, из-за чего ребенок скончался.

В социальных сетях добавили, что неизвестно, кто из братьев нажал на курок, так как оба не могут отойти от шока и рассказать, как все произошло.

Информацию подтвердили в прокуратуре Амурской области. Как поделились в пресс-службе ведомства, мальчик нашли ключ от сейфа, где хранилось нарезное ружье КО-91/30 калибра 7,62 и патроны к нему. Снаряд пролетел через грудную клетку Стаса насквозь, мальчик скончался от травматического шока.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Зейского района, ведомство проводит проверку.

На отца, хранившего опасное оружие, завели уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека). Мужчине грозит штраф до 100 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до года или арест на шесть месяцев.

И все же некоторые вопросы в этой истории до сих пор остаются без ответа: почему оружие хранилось в доме, каким образом ключ от сейфа оказался на видном месте, а не был спрятан, кто из мальчиков нажал на курок? Во всем предстоит разобраться специалистам. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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