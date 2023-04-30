В Приамурье завершились поиски 9-летнего мальчика на велосипеде

Команда поисковиков. Фото: Предоставлено

Мальчика, пропавшего в селе Садовое Амурской области удалось найти 30 апреля. Ребенок уехал из дома на велосипеде 29 апреля и пропал без вести. Чтобы отыскать его волонтерам ПСО «Амур» пришлось подключить силы МЧС, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Сообщение о том, что 9-летний Коля пропал поступило в поисковый отряд около часу ночи. Люди незамедлительно отправились на поиски. До пяти утра амурчане опрашивали местных жителей и патрулировали дороги. С рассветом вновь отправились в дорогу и вызвали беспилотный летательный аппарат МЧС, чтобы сфотографировать местность сверху.

– Другие группы поисковиков продолжали проводить опросы среди местных жителей, так удалось установить местонахождение пропавшего. Он находился в родном поселке на улице Спортивная у друга. Мальчик гулял допоздна и не заметил, как стемнело, – рассказала редакции руководитель ПСО «Амур» Татьяна Шалашова.

Всего в поисках было задействовано 34 волонтера. Мальчика в целости и сохранности вместе с велосипедом отправили к родным. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как поисково-спасательный отряд «Амур» прикладывает все силы для того, чтобы отыскать пропавших людей.

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