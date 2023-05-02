Весь асфальт залит кровью: в Приамурье водитель сбил собаку и угрожал женщине, которая пыталась ее спасти

За собакой присматривают специалисты. Фото: Предоставлено

В Благовещенске водитель переехал бездомную собаку. Это увидела зоозащитница Людмила Алексеевна, женщина попыталась спасти пса. Пока она убирала дворнягу с дороги, пришлось выслушивать угрозы от водителя, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Там напротив шиномонтажки весь асфальт был залит кровью. Собака была буквально порвана везде. Плюс черепно-мозговая травма. Чудом не задет глаз. Перелом лобной кости. Перелом позвоночника. Ей нужны дорогостоящие операции. А у водителя ни капли сожаления. Получила вслед массу оскорблений и угроз.

Животному предстоит операция на позвоночник. Фото: Предоставлено

Судя по всему, неравнодушные люди подкармливали дворнягу. У пса хороший вес и он ласков к людям. На данный момент животному предстоит операция. Ветеринары говорят, что у четвероногого есть шанс вновь ходить, но могут быть проблемы с мочеиспускательной системой.

– Водителя нашли сотрудники ГИБДД, выписали штраф. Он не извинился, не предложил помощь, нагрубил. А пес, скорее всего, останется у меня. Но, если найдутся люди, которые захотят его забрать, я с радостью пойду на встречу. У меня у самой на даче 10 собак, многие пережили похожую историю.

Помочь, попавшему в беду животному, можно по следующим реквизитам: Карта Сбербанка привязана к номеру телефона 8909-813-01-95, получатель Людмила Алексеевна Т.

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