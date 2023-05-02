В Приамурье у аистов начали вылупляться птенцы

Аисты кормят птенцов рыбой. Фото: принтскрин видео.

В Березовском заказнике Амурской области начали вылупляться аисты. В гнезде, которое находится под постоянным видеонаблюдением, вылупилось два птенца, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Внимательные крылатые родители уже кормят малышей рыбой. Ближайшие дни им предстоит тщательно позаботиться о том, чтобы их потомство находилось в тепле и хорошо кушало. У пары аистов осталось еще два яйца, из которых предстоит вылупиться птенцам.

Трансляция за птицами ведется с 30 марта 2019 года. Проект видеонаблюдений за жизнью дальневосточных аистов реализован Общественной экологической организацией АООЭО «АмурСоЭС».

Отметим, что учет этих пернатых ведется на Зейско-Буреинской равнине с 1 мая. На опорах ЛЭП на сегодняшний день вылупилось еще три детеныша аистов. Специалисты прогнозируют рост количества гнезд, им уже удалось найти 10 ранее незарегистрированных.

На опорах ЛЭП сегодня уже по 3 вылупившихся птенца. Фото: amur_birds

Даурские журавли тоже высиживают кладки. Но некоторые пары еще только готовятся стать родителями. В первый день учета в долине реки Алим обнаружили пять гнезд с яйцами, и три парочки, которые только приступают к гнездованию.

Журавли тоже вьют гнезда. Фото: amur_birds

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