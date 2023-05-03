Схватил за холку и ударил об пол: житель села Черняево Амурской области не признает вину за убийство питомца

О случившемся рассказали в пресс-службе Амурского областного суда. Фото: Анна ПАШАГИНА

В пресс-службе Амурского областного суда рассказали, что жителю села Черняево вынесли приговор. В качестве наказания мужчине назначили лишение свободы за убийство животного. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе суда, все произошло еще два года назад 19 сентября. Неоднократно судимый мужчина распивал спиртные напитки у себя дома. Видимо, алкоголь ударил ему в голову, и он по неизвестной причине схватил кошку за холку и со всей силы ударил питомца об пол. Питомец получил серьезные травмы, от которых тут же скончался. Все происходящее видели дети сельчанина.

Однако на суде мужчина свою вину не признал, более того он сказал, что не знает, кто нанес травмы питомцу. По его словам, в тот день он поссорился с супругой и поехал пить к своему знакомому. Когда стемнело, вернулся домой и увидел страшную картину, на кресле в неестественной позе лежала кошка: задняя часть свисала вниз, голова и передние лапы были на мебели, а тело обмякло. На зов амурчанина вышла только младшая дочь, которая не знала, что произошло с животным. Жену и других детей фигурант не видел. Разозлившись, он поехал кататься на улице, но его остановили сотрудники ГИБДД, от которых он пытался скрыться.

Однако в декабре прошлого года Магдагачинский районный суд на основе доказательств признал сельчанина виновным по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего). Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и четырех месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты оказалась не согласна с таким решением и подала апелляцию, однако доводы юристов признали несостоятельными, после чего приговор Магдагачинского районного суда вступил в законную силу.

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