Дождевые и талые воды топят дороги на севере Приамурья

Грунтовые дороги в Тындинском округе пытаются спасти. Фото: Амурский минтранс

Высокие температуры вкупе с дождями нанесли серьезный урон транспортной инфраструктуре Приамурья. В Тындинском округе области вода перемывает участки дорог регионального значения, там круглосуточно дежурят оперативные службы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как стало известно из сводок регионального минтранса, непростые погодные условия «разбивают» трассу на 37 километре дороги Тында – Ларба. Здесь бригада рабочих только приступила к ликвидации последствий смыва – дождь, к счастью, закончился. На 81 километре Талдан – Соловьевск тоже несладко: подтопило проезжую часть. Бригады уже на месте. Ледоход на реке Нюкжа осложнил обстановку и на 22 километре автомобильной дороги Ларба-Усть-Уркима.

Фото: Амурский минтранс

– Дорожная ситуация усугубляется из-за наполнения рек осадками и весенней оттайкой в северных районах. Вода ищет выход и подмывает гравийные дороги. Ведём патрулирование, техника для устранения размывов на готове, где есть возможность оперативно приступаем к работам, – сообщил замначальника отдела по содержанию и ремонту автодорог ГКУ «Амурупрадор» Денис Толмачев.

Как мы ранее писали, глыбы льда выкинуло прямо на дорогу в Сковородинском округе. Это стало следствие ледового затора в реке Амур.

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