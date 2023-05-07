В Благовещенске остановили мощный пал травы, подошедший к жилым домам

Фото: принтскрин видео

В Благовещенске пожарные остановили мощный пал травы и растений, который подошел к населенному пункту. Горят несколько районов вблизи пригорода областной столицы: Сады Винзавода, Астрахановские луга, Садовое, районы Театральной, Зеленой, Амурской, Моховая Падь, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на администрацию города.

Площадь палов составляет от 10 соток до 170 гектаров. Как подчеркнули в мэрии, такая небрежность (обращения с огнем) вкупе с сухой ветренной погодой чревата трагедиями. Люди сжигают траву на дачных участках. Так, возгорание по этой причине ликвидировали на 6 километре Игнатьевского шоссе. Пожарные и оперативные службы регулируют ситуацию круглосуточно.

Пал травы. Фото: администрация Благовещенска

Только за последнюю неделю спасатели потушили 19 палов, а в сумме с начала пожароопасного сезона их число в городском округе областной столицы превысило 94.

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