В Благовещенске из-за обрушения котлована на стройке погиб рабочий

ЧП произошло в районе поликлиники. Фото: СУ СК РФ по Амурской области.

В Благовещенске в районе поликлиники №2 по неизвестным причинам обрушился грунт. Из-за ЧП погиб 30-летний мужчина, который работал в котловане. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области, случилось все на улице 50 лет Октября. Специалисты ведомства опросили очевидцев, а также сотрудников организации, которая выполняла работы.

После случившегося завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

К расследованию также присоединилась прокуратура, которая организовала проверку. На место происшествия выезжала старший помощник прокурора по Благовещенску Вера Шевцова. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли требования об охране труда и строительно-технические нормативы, а также законность привлечения к работе иностранцев.

Прокуратура организовала проверку. Фото: прокуратура Амурской области.

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