Отец и сыновья: наследство известного миллионера делят в Благовещенске

Тяжбы длятся вот уже четвертый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скандал из-за денег разразился в семье известного бизнесмена и спортсмена из Благовещенска после его смерти. Уйдя из жизни, Анатолий Ельчанинов оставил после себя неплохое наследство: деньги, автомобили, бизнес-центр и даже ИП. Наследниками стали сыновья – двое сводных братьев. При этом завещания усопший не оставил, отсюда и начались все проблемы. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как сообщает издание Mash, один из сыновей миллионера давно живет в Москве. В 2020 году, когда отец после продолжительной болезни ушел из жизни, Михаил Ельчанинов приехал в Благовещенск – делить наследство со своим сводным братом Виктором Ельчаниновым. А делить действительно было что: бизнес-центр «Олимп» на Октябрьской, 173/1, и ИП по продаже продуктов. По итогу получилось так, что почти все имущество оказалось у Михаила, а брат остался ни с чем. Завещание их отец не оставил, а потому, как говорится, каждый сам за себя.

Между братьями разразилась настоящая война. Как считает обделенный Виктор, его родственник буквально подделал подписи отца и в итоге получил 11 машин, деньги со счетов и товар – и все это на общую сумму в 80 миллионов рублей. Как говорит сам амурчанин, он неоднократно обращался и в полицию, и в прокуратуру, но без толку. Специалисты якобы не нашли состав преступления, а потому дело закрывали.

– Виктор после смерти отца получил доступ к его документам, к банковским электронно-цифровым подписям. По поддельным договорам купли-продажи переоформил в свою собственность 11 автомобилей, перечислил на свой счет пять миллионов рублей, на счета сторонних организаций – по 10 миллионов рублей.

После нескольких экспертиз факт подделки подписей удалось подтвердить. Тогда у Виктора появилась маленькая надежда на то, что справедливость восторжествует. Генеральная прокуратура поставила ход расследования дела на контроль и снова заставила разбираться местных оперативников в произошедшем. Михаила теперь ждут на беседу замминистра МВД.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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