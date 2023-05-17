«Мне кажется, вас поддержат»: президент РФ одобрил выдвижение Василия Орлова на пост губернатора Амурской области

Владимир Путин на рабочей онлайн-встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым. Фото: kremlin.ru

Рабочая встреча президента Российской Федерации и губернатора Амурской области прошла накануне в онлайн-формате. Василий Орлов напомнил, что в 2023 году истекает его пятилетний срок службы на посту главы региона, а потому попросил одобрить его планы выдвигаться на второй срок. Владимир Путин действующего губернатора поддержал. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Глава Приамурья выступил с докладом, в ходе которого доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. По словам Василия Орлова, в области сформирована хорошая и работоспособная команда, у которой есть четкое понимание, в каком направлении нужно развиваться – планы на ближайшую пятилетку уже сверстаны.

Но, как известно, осенью 2023 года в области должны пройти выборы нового губернатора. Василий Орлов намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

– Если Вы одобряете те результаты работы, о которых я вам сегодня доложил, то прошу тогда одобрить мое выдвижение на второй строк, – обратился он к Владимиру Путину.

Президент РФ, в свою очередь, действительно отметил эффективность работы руководства области и решение губернатора поддержал. Владимир Путин подчеркнул, что в регионе уже сделано многое, и надеется, что будет сделано еще больше. Решение идти на второй срок руководитель страны поддержал.

– Как я всегда в таких случаях говорю и это понятно: надо всегда идти к людям и показывать прежде всего жителям области свои результаты, говорить о том, что намечено на ближайшее время, мне кажется, что Вас поддержат. Я со своей стороны, желаю Вам успехов!

В своем Telegram-канале губернатор Амурской области написал:

– Считаю, что в настоящей непростой ситуации не время для предвыборного пиара, поэтому с командой продолжим активную работу дальше, а то, насколько она эффективна, оценят жители.

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