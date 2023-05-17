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Общество17 мая 2023 0:28

«Мне кажется, вас поддержат»: президент РФ одобрил выдвижение Василия Орлова на пост губернатора Амурской области

Владимир Путин поддержал желание Василия Орлова во второй раз стать губернатором Амурской области
Эльвира ТЕМНИКОВА
Владимир Путин на рабочей онлайн-встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Владимир Путин на рабочей онлайн-встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Фото: kremlin.ru

Рабочая встреча президента Российской Федерации и губернатора Амурской области прошла накануне в онлайн-формате. Василий Орлов напомнил, что в 2023 году истекает его пятилетний срок службы на посту главы региона, а потому попросил одобрить его планы выдвигаться на второй срок. Владимир Путин действующего губернатора поддержал. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Глава Приамурья выступил с докладом, в ходе которого доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. По словам Василия Орлова, в области сформирована хорошая и работоспособная команда, у которой есть четкое понимание, в каком направлении нужно развиваться – планы на ближайшую пятилетку уже сверстаны.

Но, как известно, осенью 2023 года в области должны пройти выборы нового губернатора. Василий Орлов намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

– Если Вы одобряете те результаты работы, о которых я вам сегодня доложил, то прошу тогда одобрить мое выдвижение на второй строк, – обратился он к Владимиру Путину.

Президент РФ, в свою очередь, действительно отметил эффективность работы руководства области и решение губернатора поддержал. Владимир Путин подчеркнул, что в регионе уже сделано многое, и надеется, что будет сделано еще больше. Решение идти на второй срок руководитель страны поддержал.

– Как я всегда в таких случаях говорю и это понятно: надо всегда идти к людям и показывать прежде всего жителям области свои результаты, говорить о том, что намечено на ближайшее время, мне кажется, что Вас поддержат. Я со своей стороны, желаю Вам успехов!

В своем Telegram-канале губернатор Амурской области написал:

– Считаю, что в настоящей непростой ситуации не время для предвыборного пиара, поэтому с командой продолжим активную работу дальше, а то, насколько она эффективна, оценят жители.

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