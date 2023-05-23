В Амурской области пропавшего мужчину нашли закопанным в землю

Подозреваемые подробно рассказали и показали, как убивали знакомого.

Поражающее своей жестокостью и бессмысленностью преступление произошло в начале мая в Райчихинске Приамурья. Двое местных жителей долгое время избивали своего знакомого – 32-летнего мужчину, пока тот не скончался. Тело душегубы закопали в землю, а потом планировали на этом месте возвести постройку. Вскрыть темные дела двух амурчан позволило заявление женщины об исчезновении родственника, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Амурской области.

В начале месяца, 5 мая, 32-летний Игорь (имена здесь и далее изменены) уехал из дома пгт Прогресс в город Рахчихинск по делам. Зачем и куда он направлялся, точно неизвестно, но вскоре мужчина перестал выходить на связь. Через неделю родные забили тревогу, и 12 мая обратились в местный отдел полиции. Женщина написала заявление о пропаже, начались поиски, вскоре выяснилось – исчезновение имеет криминальный характер.

В середине мая сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых, ими оказались знакомые мужчины 27-летний Кирилл и 30-летний Артур. Сотрудникам правоохранительных органов они рассказали, что произошло в роковой день.

Кирилл и Артур выпили изрядное количество алкоголя, поехали в магазин. Вдруг они вспомнили, что Игорь задолжал им денег. Пьяные, они сели в машину и помчались к приятелю домой. Мужчины ворвались в квартиру к знакомому, избили его и потащили в багажник авто – они собирались привезти Игоря к одному из них. Во дворе частного дома душегубы продолжили истязать знакомого, в ход шли ноги, палки и даже лопата. Когда черенок обломался, продолжили колотить сломанной рукояткой.

Продолжались издевательства из-за небольшой суммы денег долго. В один момент злодеи заметили, что их жертва не дышит, испугались и начали поочередно копать яму, чтобы там закопать тело.

– Чтобы скрыть следы преступления сверху поместили железобетонные конструкции, в последующем намереваясь возвести на этом месте сарай, – рассказали в пресс-службе полиции.

В итоге следователи завели дело по 105-й статье Уголовного кодекса – убийство. Злоумышленники водворены в СИЗО.

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