В Амурской области с космодрома Восточный запустили ракету-носитель Союз-2.1а

Запуск произошел в 6 часов утра по местному времени. Фото: Роскосмос.

Поистине историческое событие произошло в Амурской области в 6 часов утра в субботу, 27 мая. Здесь с космодрома Восточный успешно стартовала ракета Союз-2.1а, на которой был закреплен первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Объект предназначен для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли. На пуске присутствовали губернатор Приамурья Василий Орлов и глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– В 00:14:51 (московское время; местное: 06:14:51) с площадки 1С стартовала ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» №1, – рассказали в «Роскосмосе».

Эксперты добавили, что носитель отработал штатно, разгонный блок успешно отделился от третьей ступени, космический аппарат был успешно выведен на заданную орбиту.

Присутствующий на пуске Василий Орлов поздравил земляков и команду госкорпорации с успешным стартом ракеты «с нашего космодрома».

– Мы особенно гордимся тем, что в подготовке ко всем запускам принимают участие амурские ребята. Сейчас на космодроме работает 56 выпускников АмГУ, которые прошли обучение по специальности «ракетные комплексы и космонавтика», – написал в своем Telegram-канале Василий Александрович. – Восточный – важнейший объект для всей страны, активно развивается. Его строительство находится на личном контроле у президента.

За полетом ракеты наблюдал и Алексей Чекунков:

– Это первый пуск на Восточном в этом году. Особенно долгожданный для Дальнего Востока и Арктики. Спутник должен стать нашими глазами в космосе. Он существенно повысит возможности ледовой разведки, поиска полезных ископаемых, климатических исследований. Космос для нашей страны является фирменным знаком качества. Это наша легенда и традиция, которую мы несем сквозь поколения. И сейчас важно, как никогда, быть самодостаточными, самообеспеченными, двигаться вперед – в том числе, в сфере космических технологий, которые будут делать нас сильнее

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