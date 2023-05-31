Все проезжали мимо, пока ребенок был в истерике: амурчанка потеряла сознание за рулем на железнодорожных путях с дочкой в машине

Дочь успела вызвать скорую маме. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Жительница Благовещенска ехала с дочкой в авто. Вдруг ей стало плохо, она остановилась прямо на железнодорожных путях и потеряла сознание. Все это видело большое количество людей, так как участок трассы на Калининском переезде достаточно оживленный, но все проезжали мимо. На помощь людям пришел инспектор Дорожного патруля Артем Дубчак, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Инспектор возвращался после обеда в центр города и обратил внимание на пробку, которая тянулась далеко до улицы Калинина. Подъехав к Калининскому переезду, мужчина увидел Toyota Harrier с включенными аварийной световой сигнализацией.

– Поравнявшись с автомобилем, я через стекло увидел молодую женщину-водителя, лежавшую лицом на руле, а рядом – несовершенного ребенка. Девочка лет двенадцати была в истерике. Я остановился, включил проблесковые маячки, подошел к водителю, она не могла членораздельно разговаривать, только издавала звуки, и дала понять, что онемело лицо и тело, – рассказал Артем Дубчак.

Дочь успела вызвать скорую маме еще до того, как к ним пришел на помощь инспектор. Мужчина предположил. Что у водителя мог случиться инсульт и вызвал еще и реанимационную бригаду. Когда медики прибыли, Артем помог переместить пациентку в реанимационный автомобиль, врачи начали оказывать помощь на месте.

В это время подъехал брат пострадавшей, поблагодарил Артема. Больше прибывать на месте случившегося герою нашей истории не было необходимости, и он уехал. Женщину спасли, благодаря ее спасителю и дочери, которая не растерялась и позвонила в скорую, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

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