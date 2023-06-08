Целая жизнь – в эфире: филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» отмечает свой день рождения

Амурский ОРТПЦ - сегодня. Фото: архив Амурского ОРТПЦ.

Включая радио в автомобиле, чтоб послушать музыку или выбирая один из тв-каналов, чтоб узнать новости, человек порой не задумывается, как изображение и звук из дальних далей попадают к нему. Медиа стали привычной частью нашей жизни. Однако, так было не всегда: для наших бабушек и дедушек, например, послушать радио было целым событием. А на просмотр ТВ-программы собирались всем подъездом.

Доступный и качественный сигнал в каждый дом в Амурской области сейчас обеспечивает Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр».

Привет на радиоволне

В 1937 году в Амурской области была построена первая мощная радиостанция. Располагалась она в городе Куйбышевка-Восточная (современный Белогорск). Именно с этого времени и ведет свое летоисчисление филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ».

В том же году радиостанцию построили в Свободном.

Дальше расширение радиосети приостановила война, но и тогда люди делали всё возможное, чтоб получать информацию и радиовещание играло в этом важнейшую роль. Бывало так, что вся работа прекращалась в селе, когда ежедневно в 19:00 после передачи из Москвы «От Советского Информбюро» и десятиминутного хабаровского «Вестника краевого радиокомитета» выходил десятиминутный выпуск «Областных известий» из Благовещенска. Постоянными рубриками местного вещания были «Амурцы – фронту» и «Письма с фронта». В отдалённых сёлах Приамурья, где не было ни репродукторов, ни радиоточек, для трансляции радиопередач вновь стали использовать телефоны – хотя бы один аппарат был в каждом колхозе. И в годы войны ежедневно в 19:00 повсеместно прекращались все телефонные разговоры и в течение 15 минут по всей телефонной сети транслировались передачи московского и хабаровского радио.

Ветеран «Амурского ОРТПЦ», «Почетный радист» и орденоносец Александр Михайлович Жеймашин из города Свободный в 2023 году отметил свое 85-летие. Он лишь на год моложе амурского филиала РТРС. Он вспоминает, как радио повлияло на его жизнь:

– Я во флот «срочную» служить пошел, чтоб на гармошке научиться играть, а там выучился на радиста. Постоянно там слушали на корабле передачи из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска. А когда ушел в запас, через три дня уже на радиоцентре работал. Взяли потому, что опыт был, и так я здесь и остался. Всегда нравилось радио и то, что с ним связано.

От радиотехника и до начальника цеха Свободный – такой путь он прошел, проработав на предприятии больше сорока лет, став основателем трудовой династии. И таких ветеранов профессии, проникнувшихся волшебством радио и проработавших по 30, по 40 лет, в «Амурском ОРТПЦ» много. Ведь радиоцентры, радиостанции порой становились градообразующим предприятием и недалеко от радиомачты вырастал целый жилой район. Обычно они так и назывались «Радиоцентр». Так было под Благовещенском, в Свободном, в Константиноградовке… Там жили те, кто обслуживал аппаратуру, кто делал всё, чтоб в любом месте области можно было услышать «В эфире Благовещенск» или «Говорит Москва».

Огни Белогорской радиомачты из своей квартиры в районе «Радиоцентр» каждый вечер видит Татьяна Яковлевна Гладких. 40 лет ежедневно она ходила на работу к этим огням:

– Все было очень строго и четко. Когда приехала по распределению после техникума в Белогорск и приступила к работе, немного робела – как в научную лабораторию попала. Два этажа аппаратуры, все сотрудники в белых халатах. Шум стоял – оборудование нагревалось от работы и стояли установки для охлаждения. Они тоже шумели. Потом как-то привыкла и перестала замечать шум, зато если вдруг начинала слышать, значит пора насторожиться. Что-то скоро сломается.

Зал передатчиков, Цех города Зея, Стрельников Г.А. Фото: архив Амурского ОРТПЦ.

Говорим и показываем…

В пятидесятых «Амурский ОРТПЦ» взял старт на освоение новых задач: по стране засветились голубые экраны телевизоров, и амурчане не должны были оставаться в стороне.

Первое телевещание в Амурской области увидели в Райчихинске в 1957 году. В Благовещенске телевидение появилось в 1962 году. 2 марта 1962 года на голубых экранах немногочисленных владельцев телевизоров областного центра Приамурья появился титр: «Показывает Благовещенск». Телевизоры устанавливались в «красных» уголках предприятий, учреждений, общежитий. По вечерам на квартиры счастливых обладателей «Рекордов», «Стартов», «Рубинов» собирались родственники, друзья, соседи.

– Чтобы увеличить изображение перед экраном телевизора типа «КВН» ставили линзу, в которую заливали жидкость, - рассказывает сейчас главный инженер Амурского ОРТПЦ Юрий Георгиевич Кудрявцев на экскурсии по музею предприятия. – Есть легенда, что лучшей жидкостью была водка или спирт, но на самом деле, лучшее преломление получалось, если в линзу залить глицерин.

Главный инженер Амурского ОРТПЦ Юрий Георгиевич Кудрявцев. Фото: архив Амурского ОРТПЦ.

Вместе с распространением телесигнала возникла проблема телевизионных приёмников. В 1961 в Амурскую область было завезено пятьсот телевизоров. В Благовещенске на момент начала вещания было всего 15 телевизоров. В 1962 году при заявке в две тысячи, торговля получила только полторы. И стоили они не мало. При средней заработной плате 140 рублей цена телевизора была триста-четыреста рублей.

В Зее история устойчивого сигнала начинается с 1969 года, когда приступили к сооружению станции «Орбита» для приёма теле- и радиопередач. 6 ноября 1970-го года станция запущена в эксплуатацию и жители города и района (недалеко от города) впервые смогли принимать передачи. Передатчик тогда располагался в квартире одного из пятиэтажных домов.

Приемная станция орбита города Благовещенск. Фото: архив Амурского ОРТПЦ.

В пригороде Райчихинска, поселке Прогресс, с самого запуска телемачты работает Мария Юрьевна Беспалова. В августе 1977 года она устроилась, а 4 ноября началась работа телемачты. Сейчас она – руководитель Аварийно-профилактической группы.

– Когда соседи узнали, где работаю, удивлялись: «Как так, женщина и – в таком месте!» Думали, видимо, что я на высоте антенны регулирую, – улыбается Мария Юрьевна. – А потом, наоборот, стали обращаться за помощью: телевизор починить, антенну настроить, проконсультироваться. Особенно когда замена оборудования происходила, много приходилось объяснять. Никому не отказывала.

Затем пришла эра спутниковых сигналов – по всему Приамурью появились антенны приема космической связи с эмблемой предприятия и даже в самых маленьких селах радио и ТВ перестали быть диковинкой. Удивительно, но спутниковые антенны формой напоминают первые круглые радиорепродукторы – рупоры «большой земли».

К концу 1970 года сеть радио и телевидение в Амурской области технически, административно и творчески было сформировано. В 1982 году в Приамурье телевизионный сигнал для амурчан стал цветным. А в 2010-ом году начато повсеместное внедрение цифрового телевидения в России.

И звук, и свет, и «картинка»!

Символ Амурского ОРТПЦ – телебашня на набережной Амура – была построена в 1964 году и тогда началось регулярное вещание на весь регион. Зона уверенного приёма сигнала тогда увеличилась до 80-ти километров. Получили возможность смотреть телепередачи жители большинства сёл ближайших к Благовещенску районов: Ивановского, Тамбовского и Благовещенского районов.

Сейчас, после сложного периода 90х и расцвета 2000х предприятие стабильно работает, по-прежнему доставляя в каждый дом уверенный сигнал, но уже в цифровом формате. С 2018 года именно цифровой сигнал стал главным способом передачи информации гражданам. Специалисты «Амурского ОРТПЦ» независимо от эпохи развития телерадиовещания всегда остаются на страже уверенного сигнала.

Архитектурно-художественная подсветка на телебашне Благовещенска. Фото: архив Амурского ОРТПЦ.

Работу «Амурского ОРТПЦ» можно не только видеть и слышать, но еще ей можно любоваться! С декабря 2022 года на главной телебашне Приамурья на набережной Благовещенска каждый вечер сияет огнями архитектурно-художественная подсветка. На 180-метровом сооружении, уже ставшем достопримечательностью и города, и области, каждый день высвечивается прогноз погоды. А в выходные и праздничные дни инженерное сооружение показывает настоящее световое шоу: переливы огней, тематические сюжеты, фейерверки – к каждому празднику прописывается новый световой сценарий. Динамическая архитектурно-художественная подсветка Благовещенской телебашне – уникальна по техническим возможностям на Дальнем Востоке России. И это тоже «Амурский ОРТПЦ».

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» принимает поздравления и продолжает путь плодотворного развития.

Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ», LjN8KLXr6

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