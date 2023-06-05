В Приамурье мать с ребенком погибли при пожаре

По словам специалистов, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пожарной безопасности. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В поселке Юктали в Амурской области 4 июня произошла трагедия. Загорелся деревянный двухквартирный дом на улице Солнечная, спастись от огня не удалось 35-летней женщине и ее младенцу. Тела нашли пожарные во время осмотра помещения, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Следственный комитет Амурской области.

По словам специалистов, пламя вспыхнуло из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сейчас следователи и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что пожар начался рано утром. Спасатели оперативно прибыли на место, но деревянная постройка уже полыхала. Возможно, пламя заметили не сразу, и когда вызвали пожарных, оно уже успело разрушить часть дома, а затем и забрать жизни матери и ребенка.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Благовещенске во время страшного пожара в пятиэтажке спаслись 18 человек. 14 успели самостоятельно выбраться из горящего здания до прибытия специалистов, а еще четырех спасли огнеборцы.

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