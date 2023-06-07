Прогноз погодных условий ежедневно уточняется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Китайский циклон с грозами, ветром и ливнями задержится в Приамурье на три дня. Синоптики прогнозируют непогоду с 8 по 10 июня, в большинстве районов ожидаются дожди. Местами очень сильные, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По прогнозам Гидрометцентра, максимальное количество осадков, с превышением декадных норм, в большей вероятности пройдет по долине реки Амур и в северо-восточных районах области.

– Прогноз погодных условий ежедневно уточняется и, при необходимости, будет корректироваться суточными прогнозами погоды и штормовыми предупреждениями, – предупредили в Гидрометцентре.

Специалисты отметили, что также ожидаются сильные ветра – до 15 метров в секунду. Амурчан просят не парковаться у деревьев и быть внимательными. Автолюбителям также рекомендуют не превышать скорость на дорогах. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, какой урон нанес ледяной дождь на Приморский край. Столица Приморья оказалась закована в ледяную корку, а на трассах начались серьезные аварии.

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