Выпадение града летом – это норма, считают синоптики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Приамурья буквально спасаются от осадков: град размером с фундук выпал в столице области. Во второй половине дня 7 июня Благовещенск накрыло: некоторые градинки были размером с фундуком, что, соответственно, может нанести вред здоровью, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как уточнили очевидцы погодной аномалии, в районе трех часов дня вспыхнула гроза, а затем начался небольшой дождь. Он-то и превратился в крупный град за пару минут. Улицы оказались усыпаны ледяными шариками: в соцсетях люди поделились впечатлениями, что такое видят впервые.

Град размером с орехи. Фото: социальные сети

Последствия разгула стихии закономерно привели к дорожным заторам. На проезжей части образовались «реки» из талых вод. Такая ситуация, например, на Амурской, на Шимановской и Трудовой, на Тайване.

Дороги перекрыты потоками воды на Зейской, 50 лет Октября, Красноармейской. Виной всему выступил китайский циклон. Как сообщили синоптики Амурского гидрометцентра, при грозах ветер усилится до 15 метров в секунду. Максимальное количество осадков с превышением декадных норм предполагается по долине реки Амур и в северо-восточных районах области. Град направился к юго-востоку.

К слову, многие удивляются граду в жару, но это – распространенное явление. Подробнее в интервью «Комсомолки».

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