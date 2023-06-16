«Все такие смелые»: забавы ради двое мужчин в Амурской области бросили гранату в отдел полиции

Полиция уже прокомментировала произошедшее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тынде двое пьяных мужчин решилось на «смелый», как им показалось, поступок. Они кинули через забор в отделение полиции гранату, а видеосвидетельством поделились в соцсетях. Преступников уже задержали, им грозит срок от 5 до 8 лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

– Итак, у нас новый челлендж! – именно так начинается первый видеоролик, который быстро распространился в интернете. После этих слов мужчина объясняет, что они с другом собрались кинуть гранату (как оказалось, страйкбольную) в отдел полиции в центре города.

На втором видео, которое также оказалось в соцсетях, после короткого отсчета неизвестный выдернул чеку и бросил гранату через забор, прямо в отделение. Раздался громкий хлопок и вспышка, затем – лай собак и сигнализация. А сами мужчины не спеша ушли в другую сторону и завернули за угол.

Позже выяснилось, что граната была светошумовой и не представляла опасности для жизни. Но жителей все равно встревожило, что подобный кошмар может произойти прямо у них под носом.

Затем в интернете появилось и третье видео. На нем «герой» нашумевших видео стыдливо просит прощения у сотрудников правоохранительных органов. Скорее всего, известность им пришлась не по вкусу и они решили сыграть врассыпную. Одного задержали в Белогорском районе, а вот второй уехать не успел. Его взяли в Тынде.

Завершило серию еще одно видео, но уже от УМВД. На нем видно, как дуэт возвращается на место преступления под руки сотрудников полиции.

Хулигана ведут в отдел полиции. Фото: принтскрин видео.

Полиция уже прокомментировала произошедшее. Там рассказали, что оба «смельчака» задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Отнюдь не подростки-бунтари, не понимающие последствий своих поступков, решили поиграться с законом. На кадрах - взрослые мужчины, у которых, вероятно, есть работа и даже семья. На них завели уголовные дело по части 3 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением взрывчатых веществ». Теперь за глупую выходку им грозит до 8 лет лишения свободы.

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