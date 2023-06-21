В Амурской области несовершеннолетний и его взрослый сообщник пытались заживо сжечь людей

Оба подозреваемых находятся под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тынде перед судом предстанут два местных жителя, одному из которых еще даже нет 18 лет. Злоумышленники обвиняются в особо тяжких преступлениях, которые совершили прошлым летом. Их обвиняют в покушении на жизнь и убийство. Сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Следственный комитет Амурской области.

Следователям удалось узнать, что 25 июня 2022 года 25-летний мужчина избил своего знакомого в квартире на улице Кольцевая. Нарушитель закона нанес травмы своей жертве, используя при этом различные предметы, которые были дома. После издевательств он ушел, но уже через несколько дней убил вместе с 17-летним сообщником человека. О несовершеннолетнем известно, что он окончил девять классов, поступал ли он в колледж – информации нет.

Это произошло 7 июля. Обвиняемый вместе со своим 17-летним знакомым, будучи пьяными, поссорились с двумя местными жителями в квартире на улице Дружная. Злоумышленники жестоко избили своих приятелей, один из них получил травмы несовместимые с жизнью. Пока выживший лежал на полу не в силах встать, 25-летний мужчина взял канистру с топливом, вылил все на пол и поджег.

Запах дыма почувствовали соседи, лишь благодаря им удалось вынести оставшегося в живых амурчанина и тело его товарища. Кроме того, в тот же день и в той же квартире 17-летний обвиняемый избил еще одного мужчину. За 20 минут до того, как решил устроить со своим криминальным дружком пепелище.

Оба подозреваемых находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

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