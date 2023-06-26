Уроженец Украины помогал ВСУ закупать технику, находясь на Дальнем Востоке

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Уроженца Львовской области, который долгое время жил в Приамурье, задержали за государственную измену, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе федеральной службы безопасности.

Как удалось узнать редакции, более десяти раз перевел украинским военным, чтобы они купили дроны-камикадзе, квадрокоптеры, амуницию и военную технику в целях ее использования против России. Других деталей в ведомстве по понятным причинам не привели. В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (275 УК РФ).

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