В Амурской области неизвестная тигрица «выселила» самку Елену с ее территории в Хинганском заповеднике

Следы тигрицы впервые обнаружили зимой 2022 года. Фото: пресс-служба Хинганского заповедника.

В Хинганском заповеднике в Амурской области поселилась новая тигрица, рассказали в пресс-службе учреждения. Следы хищницы впервые заметили еще зимой 2022 года, и только осенью удалось подтвердить то, что она появилась на заповедной территории. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Впервые фотоловушка запечатлела неизвестную тигрицу 6 июня прошлого года. Одна на полученных снимках не удалось разглядеть полоски, характерные для этих хищников. Попытка увенчалась успехом 31 октября, когда большая вновь попала в объектив камеры.

По словам сотрудников заповедника, «пойманный» фотоловушкой зверь – не самец Шустрый и не тигрица Елена, но по внешнему виду и отпечаткам лап в девять сантиметров с уверенностью можно сказать, что это определенно самка.

Сотрудники заповедника обнаружили еще кое-что интересное. После того, как в Хинганском лесничестве поселилась новая хищница, тигрица Елена перестала появляться на своем участке, в котором она жила с мая 2019 года, когда ее выпустили в дикую природу. Сейчас самка обитает на юге реки Амур.

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