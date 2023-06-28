Фото: telegram-канал @dpskontrol_28rus

Утром, 28 июня, жители Благовещенска то и дело встречают на разных улицах автомобильные номера. Дело в том, что минувшим вечером здесь прошел мощный ливень, который местные ждали днем, но обрушиться он решил в темное время суток, застав всех врасплох. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Автомобильные номера жители нашли на улицах Дьяченко, Зейская – Шевченко, Горького – Пионерская. В городе также временно не работают светофоры. Как рассказали в пресс-службе администрации города, они отключены на пересечениях Новотроицкого шоссе с Воронкова, 50 лет Октября с Октябрьской, Чайковского с Амурской и Октябрьской. Причиной стало подтопление подстанции.

Автомобильные номера разбросаны по многим улицам города. Фото: telegram-канал @dpskontrol_28rus.

И ливень, который обрушился на город, оказался действительно сильным.

«Кажется, наверху кто-то включил на всю мощность душ и направил на Благовещенск. Именно так себя мы почувствовали, побывав на улице», – пишут местные жители, публикуя в социальных сетях видео с последствиями дождя.

Осадки сразу же погрузили улицы города под воду, что конечно же вызвало возмущение у людей. Тяжело пришлось автолюбителям, которые буквально плыли по огромным лужам.

Некоторые были вынуждены толкать свои машины, так как вода мешала нормально передвигаться по дороге.

Сложно пришлось и пешеходам, ведь затопило не только проезжую, но и тротуары. Так на одном из видео ребенок пытается проехать на велосипеде, но дождевые потоки мешают ему это сделать, а вода доходит до его колен.

Из-за дождя пострадали и жилые дома. Вода не просто капает с потолка подъездов, а стремительно стекает вниз по ступеням, заполняя каждые этажи.

Стоит отметить, что 27 июня дождь обрушился не только на Благовещенск, но и на столицу Приморья. Огромные ливневые озера затопили многие улицы Владивостока, и за весь июнь происходит это далеко не первый раз: 22 числа на скользких дорогах города случилось несколько аварий, а 8 числа на дорогах образовались водовороты.

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