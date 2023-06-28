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Происшествия28 июня 2023 5:21

Завершены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в тайге Амурской области

Он ушел с папой на охоту, а там бесследно исчез
София МИХАЙЛОВА
За поиском ребенка следила вся страна.

За поиском ребенка следила вся страна.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Приамурье завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал во вторник, 27 июня, в глухой тайге. Об этом корреспонденту «КП – Благовещенск» сообщила руководитель поиского-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова. Подробности в материале.

Короткое сообщение с текстом Татьяна прислала после 14 часов дня по местному времени.

«Нашли. Живой. Спасатели на вездеходе нашли», – сообщила девушка.

Пока более подробной информации о том, при каких обстоятельствах был найден ребенок, нет. О его состоянии здоровья после пережитой в глухой тайге ночи тоже не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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ЧППроисшествия: ЧП