Завершены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в тайге Амурской области

За поиском ребенка следила вся страна. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Приамурье завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал во вторник, 27 июня, в глухой тайге. Об этом корреспонденту «КП – Благовещенск» сообщила руководитель поиского-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова. Подробности в материале.

Короткое сообщение с текстом Татьяна прислала после 14 часов дня по местному времени.

«Нашли. Живой. Спасатели на вездеходе нашли», – сообщила девушка.

Пока более подробной информации о том, при каких обстоятельствах был найден ребенок, нет. О его состоянии здоровья после пережитой в глухой тайге ночи тоже не сообщается.

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