В детском лагере в Амурской области отравились 70 детей

Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Амурский следственный комитет начал проверку по информации об отравлении 70 детей в лагере в Бурейском районе. Среди симптомов рвота и боли в животе, предполагалается, что накануне ребята ужинали в одной столовой в учреждении, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По предварительной информации, все произошло вечером 27 июня, на следующий день о ЧП стало известно в соцсетях. Следователи дадут оценку соблюдению санитарно-гигиенических требований в детском лагере.

«Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщили в краевом СУ СК.

Об отравлении рассказали в Telegram-канале Baza. В течение дня 70 детей от 8 до 16 лет пожаловались на рвоту и боли в животе. Как узнала «КП», в лагерь прибыли представители управления Роспотребнадзора, чтобы првоерить кухонные принадлежности и поверхности.

В лагере на текущую смену 275 детей. В учреждении ситуацию пока не прокомментировали. Стоит отметить, ранее в том же месте погиб 18-летний вожатый из-за несоблюдения правил безопасности. Юноша умер от удара током.

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